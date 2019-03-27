Юристы бизнесмена и бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова заявили, что политик в любом случае вернется в Кыргызстан. Сейчас он находится за пределами страны — против него возбуждены два уголовных дела.

«Бабанов не виноват [в том, в чем его обвиняют власти]. Он в любом случае вернется [в Кыргызстан]. Его [уголовное] дело — сугубо политическое и должно быть прекращено», — заявил его представитель Ислам Каргабаев.

Тем не менее, юристы не назвали конкретных дат, когда бизнесмен приедет в Кыргызстан. Сам Бабанов сказал своим адвокатам, что это случится «в ближайшее время». «Насчет того, вернется ли он в политику, лучше задайте эти вопросы самому Бабанову», — сказали представители бизнесмена.

После поражения на президентских выборах осенью 2017 года Бабанова обвинили в разжигании межнациональной розни во время его выступления перед электоратом в Оше. Однако его адвокаты ссылаются на итоги четырех независимых экспертиз, согласно которым речь бывшего кандидата в президенты не содержит призывов к розни.

«Результаты всех четырех экспертиз выявили, что в его речи нет призывов к возбуждению межнациональной вражды, к свержению конституционного строя. Одну экспертизу [слов Бабанова] провели в России. Российские эксперты назвали обвинения против Бабанова беспочвенными», — заявили его представители.

Адвокаты считают, что Госкомитет нацбезопасности и Генеральная прокуратура Кыргызстана должны прекратить уголовные дела против Бабанова. «Экс-президент Алмазбек Атамбаев уже публично признал, что это дело подлежит прекращению. Всем очевидно, что это дело политическое, а не уголовное», — заявили юристы.

Сам Бабанов намекнул на возвращение в своем поздравлении с Ноорузом 21 марта. Однако вскоре кыргызские спецслужбы заявили, что если Бабанов вернется в Кыргызстан, то он «будет привлечен к ответственности в рамках закона».

Еще одним намеком на возвращение Бабанова в Кыргызстан стала его совместная фотография с политиком Камчыбеком Ташиевым, которую они сделали в Москве. Фотография была подписана словами «До скорой встречи!»

Президентские амбиции Бабанова

Омурбек Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году. Тогда он набрал 33 процента голосов и занял второе место. После объявления итогов выборов Бабанов признал свое поражение и поздравил Жээнбекова с победой.

Вскоре после выборов против Бабанова возбудили несколько уголовных дел: по первому делу его подозревали в подготовке к захвату власти, а по второму — в разжигании межнациональной розни. Бизнесмен назвал обвинения в свой адрес «абсурдом» и «произволом со стороны правоохранительных органов».

Бабанов покинул Кыргызстан в ноябре 2017 года, его сторонники сообщали, что он уехал на лечение в Москву. 30 декабря того же года Бабанов объявил об уходе из политики. Он объяснил свое решение обещанием закончить политическую карьеру в случае проигрыша на выборах.

Сам Бабанов долгое время возглавлял вторую по величине партию в стране — «Республику — Ата-Журт», а с 2011 по 2012 годы был премьер-министром Кыргызстана.

Соавтор: Рустам Халимов