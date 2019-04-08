Ниязов и Илмиянов покинули политсовет СДПК — в партии их уход назвали добровольным

Два ближайших соратника экс-президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов не вошли в новый состав политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева написала в фейсбуке, что Ниязов «решил дать дорогу молодому поколению», а Илмиянов «отошел» от партийных дел. При этом и Ниязов, и Илмиянов останутся членами СДПК.

СДПК утвердил новый состав политсовета партии 6 апреля. Туда вошли 42 человека — лидером остался экс-президент Алмазбек Атамбаев. В политсовет вошли Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов, которые сидят в СИЗО по обвинениям в коррупции. В партии считают их аресты «политически мотивированными».

Почему это важно?

Фарид Ниязов и Икрам Илмиянов — приближенные экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они занимали различные высокопоставленные посты, когда тот был президентом страны.

Но после ссоры Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым против Илмиянова возбудили дело по обвинению в коррупции, а Ниязов ушел с поста главы администрации президента и стал заместителем Атамбаева в СДПК.

В последнее время Ниязов публично заступался за Атамбаева, когда его критиковали нынешний президент Сооронбай Жээнбеков и депутаты парламента.

Илмиянова же с осени 2018 года находится в СИЗО и никакой роли в политической жизни страны не играет. Его обвиняют в том, что он получил взятку 150 тысяч долларов.

На фоне конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым в самой большой партии страны произошел раскол на несколько частей. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.