Парламент проголосовал за отставку Джолдубаевой

Депутаты парламента проголосовали за отставку генпрокурора Индиры Джолдубаевой. За день до этого президент Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту уволить Джолдубаеву с поста генпрокурора.

За отставку генпрокурора на заседании парламента проголосовали 105 депутатов, двое проголосовали против.

Генпрокурор Индира Джолдубаева написала заявление, где разрешила депутатам рассмотреть вопрос об увольнении без ее участия. Депутаты вновь возмутились ее отсутствием.

Руководитель аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев заявил на заседании, что нарушения, которые допустили органы прокуратуры, «привели к потере доверия». По его словам, органы прокуратуры совершили коррупционные нарушения и применяли избирательный подход при возбуждении дел.

«В адрес президента от граждан поступают заявления на действия и бездействия генпрокуратуры. Сегодня органы прокуратуры превратились в органы статистики и создают условия для нарушения прав и интересов граждан. Это говорит о неудовлетворительной работе генпрокуратура, не выполнении поручений президента и отсутствии координации», — сказал он.

Более 30 депутатов решили высказать свое мнение по поводу отставки генпрокурора. Некоторые из них заявили, что отставка — это «слишком мягкое наказание», потому что генпрокуратура «незаконно возбуждала дела и ломала судьбы людям». По словам беспартийного Жанара Акаева, после отставки чиновников стоит еще и наказывать.

Депутат фракции «Онугуу — Прогресс» Исхак Масалиев заявил, что впервые в истории генпрокурора отправляют таким образом в отставку.

«Вообще я поддерживаю это решение, но также я предлагаю перепроверить все закрытые за 10 лет уголовные дела, а также четко разобраться с функциями органов прокуратуры», — сказал он.

Мыктыбек Абдылдаев от «Бир Бола» заявил, что после того, как у органов прокуратуры забрали функции расследования, им стало нечем заниматься и они стали улучшать статистику.

«Дайте работать нормально генеральному прокурору. Надо пересмотреть функции органов прокуратуры. Есть люди, которые выдерживают колоссальное давление, а есть такие, которые не могут», — заявил он.

Его коллега по фракции Акылбек Жапаров поддержал решение президента. «Я хотел бы процитировать слова президента на Совбезе — 56 дел возбудили незаконно и никто не ответил за сломанные судьбы этих людей. Мне кажется, что все те прокуроры, которые возбудили эти дела, должны быть уволены вместе с Генеральным прокурором и их ответственность перед законом обязательно надо рассмотреть», — заявил он.

Представление президента

Свое представление на увольнение Джолдубаевой президент обосновывал тем, что «генпрокурор не смогла справиться с обязанностью, возложенной на нее», а также тем, что отсутствуют результаты работы по антикоррупционной политике.

До этого депутаты раскритиковали Джолдубаеву за то, что она не пришла в парламент, чтобы выступить с годовым отчетом. Заместитель Джолдубаевой заявил, что она не смогла прийти, потому что болеет.

В итоге две фракции парламента — «Республика — Ата-Журт» и «Ата Мекен» — признали неудовлетворительным отчет генпрокурора.

Депутаты фракции «Ата Мекен» также потребовали создать парламентскую комиссию, которая проверит расследования коррупционных дел генпрокуратуры.

Снятие Джолдубаевой с поста генпрокурора произошло на фоне увольнения кадров экс-президента с ключевых постов. Например, 7 апреля Жээнбеков уволил Абдиля Сегизбаева с должности председателя Госкомитета нацбезопасности, а 4 апреля — освободил Дамира Мусакеева, бывшего телохранителя Атамбаева, с поста зампредседателя ГКНБ.

Джолдубаева занимала должность генпрокурора с января 2015 года. При ней прокуратура подала иск против изданий «Заноза» и «Азаттык», защищая честь и достоинство Атамбаева.

Также при Джолдубаевой генпрокуратура возбудила уголовные дела против Омурбека Бабанова, бывшего кандидата в президенты и экс-лидера партии «Республика — Ата-Журт», и Аиды Саляновой — предшественницы Джолдубаевой и экс-министра юстиции.