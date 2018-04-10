Погрязнув в суете из академических статей и туториалов по приготовлению пасты, просыпаясь то в семь утра, то в шесть вечера, преодолевая культурные барьеры и обсуждая дискриминацию в голландских школах, я не заметил, что у нас есть студенческий совет.

Возможно, я не заметил, что у нас есть студсовет, просто потому, что было столько всего другого. Сообщества по музыке, кино, литературе, каждое из которых не просто запиралось в комнатке, чтобы пить портвейн и рассуждать о высоком (хотя бывают и такие), а организовывало мероприятия и производило контент. Братства и сестринства, с их традициями, хейзингом и любовной драмой. Наконец, некое подобие коворкинга, которое не финансируется университетом и открылось по инициативе студентов. Его менеджеры — тоже студенты.

В чем преимущества такой околоакадемической деятельности?

Два года назад я пытался сформулировать этот ответ, сравнивая голландское образование с кыргызским: закончил словами, что «культура и искусство заряжают мощным запасом энергии», который нужен, чтобы продолжать учится и продолжать читать этот нескончаемый поток академических статей. Если немного это перефразировать, то околоакадемическая нужна для поддержания баланса.

И если сообщества и группы друзей необходимы для процветания социальной жизни и всего причитающегося (мотивация, нетворкинг, благоприятная для экспериментов среда), то студенческий совет нужен в более формальной сфере. Он поддерживает баланс между университетом и студентами.