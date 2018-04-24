Кадр из фильма «Песни для Кита» Руслана Федотова

С 26 по 29 апреля в Бишкеке покажут фильмы фестиваля «Артдокфест» — крупнейшего российского смотра документального кино. Рассказываем, насколько это уникальное явление для Бишкека и почему на фестиваль обязательно нужно попасть.

Что случилось?

В бишкекском «Асанбай-центре» четыре дня подряд — с 26 по 29 апреля будут показывать фильмы из программы российского «Артдокфеста». В эти дни зрителям покажут семь документальных фильмов. Вход на показы свободный.

Кроме этого, кыргызские режиссеры смогут встретиться и поговорить с авторами фильмов «Артдокфеста» — Виталием Манским, который и руководит фестивалем, Беатой Бубенец и Русланом Федотовым.

Что такое «Артдокфест»?

Это крупнейший в России международный фестиваль документального кино, который каждый год проводится в Москве, начиная с 2007 года. В его конкурсной программе участвуют только российские картины, а во внеконкурсной показывают мировую русскоязычную документалистику.

Каждый год на закрытии фестиваля в девяти номинациях вручают «Лавровую ветвь» — премию в области неигрового кино и телевидения.

Девиз «Артдокфеста» — «Фильмы, которые вы не увидите по телевизору». И он справедлив — массовое телевидение по большему счету отдано на откуп ток-шоу, телесериалам и художественным фильмам. Увидеть по телевизору качественное русскоязычное документальное кино — большая удача.

Youtube, как площадка, приходящая на смену телевидению, тоже в основном игнорирует документалистику — у большинства он все-таки ассоциируется с развлекательным контентом. Если же вам посчастливилось быть подписанным на каналы типа Vice, то вы время от времени сталкиваетесь с качественной документалистикой, но чаще всего это короткометражки на английском языке.

На «Артдокфесте» вы увидите настоящее «взрослое» документальное кино на русском языке — кино, рассказывающее о жизни без купюр и прикрас, кино, которое старается быть максимально близко к человеку — как к своему персонажу, так и к зрителю.

А можно увидеть афишу?

Да! Вот она:

Что за фильмы будут показывать? Можете о них рассказать?

Рассказываем.

«Полет пули», Беата Бубeнец

Это фильм о войне на востоке Украины — полуторачасовая хроника, снятая одним кадром (без единой склейки), которая рассказывает о жизни украинского добровольческого батальона «Айдар».

«Полет пули» успел стать скандальным. В декабре прошлого года его московский показ на «Артдокфесте» сорвали активисты движения SERB — они ворвались в зал, загородили собой экран и сообщили, что «фильма против русских не будет».

Они обвинили ленту в «фашизме» — батальон «Айдар» воюет на востоке Украины против непризнанных пророссийских республик ДНР и ЛНР.

В начале апреля Пресненский суд Москвы оштрафовал «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за показ «Полета пули» без прокатного удостоверения, хотя фестивальные показы фильмов в России его не требуют.

Организаторы назвали размер штрафа «катастрофически большим», а решение суда — наносящим удар «по самому факту существования фестиваля в России».

Фильм Беаты Бубенец вызвал также активное обсуждение об этике в документальном кино — в «Полете пули» она показывает допрос человека, которого бойцы батальона «Айдар» называют сепаратистом. На камеру в фильме зафиксировано его лицо и звучат паспортные данные, а украинские солдаты говорят, что Бубенец совершает «оперативную съемку».

Фотожурналист Сергей Максимишин в разговоре с журналистом «Таких дел» сказал, что документалисты должны считать жизнь человека «высшей ценностью».

«Я думаю, что всякое искусство — не очень важная вещь, честно. Никакая фотография не стоит жизни и здоровья человека», — сказал он.

Сама Беата Бубенец говорила, что мужчина, чей допрос попал к ней в кадр, уже погиб, а сама она «ни при каких обстоятельствах не говорила, что ведет оперативную съемку».

«Родные», Виталий Манский

Как и фильм Беаты Бубенец, картина президента «Артдокфеста» Виталия Манского говорит о конфликте России и Украины. Фильм рассказывает об истории жизни самого режиссера и его семьи, живущей в разных частях Украины: Львов, Одесса, Киев Донбасс и Севастополь.

Родственники Манского в домах «открытых не для съемки, а для родного Виталика» (как написали «Ведомости») рассуждают о Донбассе, Крыме и в целом конфликте России и Украины.

В своем фильме Манский воздерживается от оценки и комментариев и лишь наблюдает за тем, как война расколола его большую украинскую семью, которая теперь живет фактически по разные стороны границы, ссорится из-за политики, пытается мириться, поддерживает сепаратистов и уходит с ними воевать.

Предыдущая работа Манского — «В лучах солнца» — это фильм о Северной Корее, почти полностью снятый тайком. Изначально сценарий фильма был утвержден с северокорейскими властями. Однако, кроме «одобренного» материала, российский документалист снимал и тайно — именно на этих съемках и основана большая часть фильма.

«Песни для Кита», Руслан Федотов

Фильм рассказывает о бездомной женщине, живущей в одном из российских городов — автор сознательно не делает акцента на месте действия, потому что «эта история может происходить где угодно» (так оценил ее президент «Артдокфеста»).

Героиня фильма не похожа на стереотипную бездомную — в ярко-красном шарфе и с плюшевой мышью в руках, она выделяется среди своих «коллег» невероятным оптимизмом и любовью к жизни.

«Если мне кто-нибудь, посмотрев картину, объяснит, почему речь идет о песнях для кита, я буду ему очень признателен. Хотя кино на самом деле рассказывает о жизни обычного русского бомжа. Даже уточню, не бомжа, а женщины-бомжихи, которая внешне очень напоминает актрису-травести из какого-нибудь театра юного зрителя города Семипалатинска, попавшую в большую художественную постановку; там ей отведена незаметная роль “чай подано”, а она, туда вторгаясь, пытается изменить драматургию — и из “чай подано” превратить свой персонаж в главное действующее лицо», — сказал об этом фильме Виталий Манский.

«На пороге страха», Мария Кравченко, Герц Франк

Этот фильм — совместная работа Марии Кравченко с израильским документалистом Герцем Франком, для которого он стал последним. Франк умер в 2013 году в разгар работы над картиной.

Ее героиня — Лариса Трембовлер — москвичка, эмигрировавшая в Израиль. Там она познакомилась с националистом Игалем Амиром, пожизненно попавшим в тюрьму за убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Эта встреча закончилась для Ларисы разводом с первым мужем и новым браком с заключенным, от которого она родила сына.

«Кино для Карлоса», Ренато Боррайо Серрано

Серрано — режиссер, родившийся в Гватемале, закончивший московский ВГИК и продолживший учиться документалистике в России. Фильм «Кино для Карлоса» назван максимально прямолинейно: Карлос — это сын Серрано и его русской жены. А сам режиссер говорит, что он снял эту картину, чтобы его сын «знал, где родился».

«Экстремисты», Алексей Тихомиров

Фильм рассказывает о «сунских партизанах» — пенсионерах из Карелии, которые больше полугода посменно жили в палатках в лесу. Они делали это для того, чтобы не допустить вырубки бора ради песчаного карьера.

С этим лесом связана большая часть их жизни, и несколько месяцев они практически постоянно проводили в нем, охраняя от вырубки — и в итоге победили.

«Король Лир», Денис Клеблеев

Это фильм о пожилом актере Викторе Ротине. Он богат — у него есть несколько квартир в Москве, дача в Калининграде и благотворительный фонд. Разбогател Ротин не благодаря актерскому мастерству — в 90-е годы он торговал акциями, а до этого успел отсидеть в тюрьме за спекуляции.

Ротин считает свою семью — жену, дочь и сына — предателями, а себя — инкарнацией Короля Лира, и он одержим идеей сыграть эту шекспировскую роль.

«Самое неожиданное в “Короле Лире” — как автор в какой-то момент превращает всю эту фантасмагорию в абсолютную реальность, полностью переворачивая наши представления о герое и о том, что его мечты недостижимы», — сказал о фильме президент «Артдокфеста».

Я хочу попасть на встречу с авторами фильмов. Как это сделать?

Встреча с режиссерами Виталием Манским, Беатой Бубенец и Русланом Федотовым пройдет в офисе «Интерньюс в Кыргызстане» 27 апреля в 14.00. Чтобы попасть на нее, нужно предварительно записаться по телефону 0-555-923-503.

Кроме того, они ответят на вопросы зрителей на показах своих фильмов 26 и 27 апреля.