Женившись на одной из семи дочерей президента Таджикистана, молодой предприниматель построил собственную деловую империю масштабом в целую страну. Расследование OCCRP рассказывает, как на безграничном политическом влиянии вырастает успешный бизнес в одной из беднейших стран Центральной Азии.
Таджикистан — самая маленькая центральноазиатская республика и одна из самых бедных. Благополучие страны напрямую зависит от денег, которые пересылают домой миллионы гастарбайтеров, сезонно работающих в России.
Однако проблемы Таджикистана не только в аскетичном рельефе или непростом наследии советских времен. В республике правит авторитарный президент, который любит присваивать самому себе громкие титулы и фактически ставит себя выше конституции.
В такой стране, как Таджикистан, семейные связи могут определять всё. Опубликованные ниже материалы рассказывают о молодом человеке, который через брак породнился с семьей президента Эмомали Рахмона, после чего стал успешным бизнесменом. Ещё эти истории расскажут, что случилось с теми, кто оказался ему неугоден.
Молодой человек выстроил компанию под названием «Фароз», которая разрослась так, что теперь трудно назвать отрасль, где бы она не присутствовала. Ее коммерческие интересы охватывают и нефть, и добычу сырья, таможенные терминалы и горнолыжные курорты, причем практически везде у нее доминирующие позиции. Компания даже умудряется получать загадочные платежи от иностранных фирм в обмен на полезные одолжения.
О том, как работает современная клептократия, читайте в расследованиях проекта.
Жажда золота
Таджикистан — не самое простое место для бизнеса. Но зарабатывать можно и здесь, если ты готов поделиться деньгами. Так, представленная на Лондонской бирже компания платит зятю президента «премию за успех», за что и получает нужные разрешения на золотодобычу.
Смерть в Стамбуле
Основатель компании «Фароз» — одной из самых успешных в Таджикистане — не собирался конфликтовать с режимом. Однако, когда президентский зять отобрал у него компанию, он решил открыто выступить против. Последствия этого шага окажутся самыми трагическими.
Когда страна — это бизнес
Иногда кажется, что бессменный президент Таджикистана только и делает, что разрезает красные ленточки. На открытии то одного, то другого проекта он хвалит «патриотичных бизнесменов». Но почему-то забывает упомянуть, что все эти проекты принадлежат его зятю.
Закат таджикского исламского возрождения
Страдающий от авторитаризма и нищеты Таджикистан когда-то мог похвастать одной из самых сильных оппозиционных партий на всем постсоветском пространстве. Но позднее за считанные месяцы партия фактически канула в небытие.
АВТОРЫ ПРОЕКТА
Координатор: Миранда Патруцич
Репортеры: Влад Лавров, Илья Лозовский, Ольга Гейн, Бермет Талант, Ирена Вельска, Катарина Сабадос, Шиней Каролан, Элеанор Роуз, Лейла Сарцевич, Лейла Чамджич
Редакторы: Миранда Патруцич, Илья Лозовский, Дрю Салливан, Максим Эдвардс
Факт-чекинг: Биргит Бауэр, Сержиу Ипатии, Инна Кивиржик, Бояна Павлович
Переводчики: Илья Донских, Дарья Сулейман, Андрей Шигорец, Марина Денисьева
Промо: Стелла Рок, Илья Донских
Иллюстрации: Эдин Пашович