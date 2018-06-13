Таджикистан — самая маленькая центральноазиатская республика и одна из самых бедных. Благополучие страны напрямую зависит от денег, которые пересылают домой миллионы гастарбайтеров, сезонно работающих в России.

Однако проблемы Таджикистана не только в аскетичном рельефе или непростом наследии советских времен. В республике правит авторитарный президент, который любит присваивать самому себе громкие титулы и фактически ставит себя выше конституции.

В такой стране, как Таджикистан, семейные связи могут определять всё. Опубликованные ниже материалы рассказывают о молодом человеке, который через брак породнился с семьей президента Эмомали Рахмона, после чего стал успешным бизнесменом. Ещё эти истории расскажут, что случилось с теми, кто оказался ему неугоден.

Молодой человек выстроил компанию под названием «Фароз», которая разрослась так, что теперь трудно назвать отрасль, где бы она не присутствовала. Ее коммерческие интересы охватывают и нефть, и добычу сырья, таможенные терминалы и горнолыжные курорты, причем практически везде у нее доминирующие позиции. Компания даже умудряется получать загадочные платежи от иностранных фирм в обмен на полезные одолжения.

О том, как работает современная клептократия, читайте в расследованиях проекта.