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Кикбоксер и трехкратный чемпион мира Авазбек Аманбеков заявил, что «государство не замечает труд спортсменов и безразлично к ним относится». Аманбеков попросил у Сооронбая Жээнбекова жилищную субсидию и стипендию.

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Ассаламу алейкум, мекендештер. «Ыйлабаган балага эмчек салбайт», деген кеп бар элибизде. . Жогору жактан менин созумду суйлоп, женишимди жеткире айтып турган, ак койнок кийген галстукчан агам, байке-тайкем болбогон сон, «алма быш, оозума туш», деп жата бербей демилгени оз колума алып, озум эле айтайын деп чечтим. . «Улуттук», «олимпиадалык», «олимпиадалык эмес» деп болуп жарбастан, «мээнет бар жерде, ийгилик бар демекчи», жасалган мээнетимди баалап, конулумду алаар деген умут мн бул кайрылууну жасадым. Араныздарда, -жон эле койсо болмок, деп сындап, же болбосо -туура айтат, колдош керек, деп колдогондор да чыгаар. Беш кол тен эмес. Кандай болсо да айтып-деп, кайрылып короюн, балким унум угулаар деген ниетте ушул кадамга бардым. . Эми буйруганын коро-жатаарбыз. Кудай деген кур калбайт. Болушуп койсонуздар деле болот😊👍Колдоонуздарга терен ыраазычылык. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Урматым мн #ААА_Аманбеков 😉 #AAA_Amanbekov #champion #kyrgyzstan

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«В этом году я стал дважды чемпионом мира. В общем я стал чемпионом мира три раза. Я 20 лет трудился за кыргызский народ, чтобы развивать страну и сохранить ее честь. Но, к сожалению, государство к этому безразлично и не замечает наш труд. Я считаю, что заслуживаю жилищную субсидию и стипендию, которую дают лидирующим спортсменам», — заявил Аманбеков.

В госагентстве по делам молодежи заявили, что Аманбеков получал стипендию год после победы на Азиатских играх в закрытых помещениях в 2017 году. Как заявили в ведомстве, чемпионы мира по неолимпийским видам спорта не получают стипендии от государства.

В аппарате президента «Клоопу» заявили, что дадут комментарий позже.

Первую золотую медаль Аманбеков получил в 2013 году. Также в 2019 году он дважды стал чемпионом мира в весовой категории до 57 кг — он выступал в разделах лоу кик и фулл-контакт в весовой категории до 57 кг.

В 2017 году Аманбеков получил золотую медаль в разделе фулл-контакт на Азиатских играх в закрытых помещениях.

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