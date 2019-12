View this post on Instagram

Ассаламу алейкум, мекендештер. «Ыйлабаган балага эмчек салбайт», деген кеп бар элибизде. . Жогору жактан менин созумду суйлоп, женишимди жеткире айтып турган, ак койнок кийген галстукчан агам, байке-тайкем болбогон сон, «алма быш, оозума туш», деп жата бербей демилгени оз колума алып, озум эле айтайын деп чечтим. . «Улуттук», «олимпиадалык», «олимпиадалык эмес» деп болуп жарбастан, «мээнет бар жерде, ийгилик бар демекчи», жасалган мээнетимди баалап, конулумду алаар деген умут мн бул кайрылууну жасадым. Араныздарда, -жон эле койсо болмок, деп сындап, же болбосо -туура айтат, колдош керек, деп колдогондор да чыгаар. Беш кол тен эмес. Кандай болсо да айтып-деп, кайрылып короюн, балким унум угулаар деген ниетте ушул кадамга бардым. . Эми буйруганын коро-жатаарбыз. Кудай деген кур калбайт. Болушуп койсонуздар деле болот😊👍Колдоонуздарга терен ыраазычылык. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Урматым мн #ААА_Аманбеков 😉 #AAA_Amanbekov #champion #kyrgyzstan