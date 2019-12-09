Кикбоксер и трехкратный чемпион мира Авазбек Аманбеков заявил, что «государство не замечает труд спортсменов и безразлично к ним относится». Аманбеков попросил у Сооронбая Жээнбекова жилищную субсидию и стипендию.

«В этом году я стал дважды чемпионом мира. В общем я стал чемпионом мира три раза. Я 20 лет трудился за кыргызский народ, чтобы развивать страну и сохранить ее честь. Но, к сожалению, государство к этому безразлично и не замечает наш труд. Я считаю, что заслуживаю жилищную субсидию и стипендию, которую дают лидирующим спортсменам», — заявил Аманбеков.

В госагентстве по делам молодежи заявили, что Аманбеков получал стипендию год после победы на Азиатских играх в закрытых помещениях в 2017 году. Как заявили в ведомстве, чемпионы мира по неолимпийским видам спорта не получают стипендии от государства.

В аппарате президента «Клоопу» заявили, что дадут комментарий позже.

Первую золотую медаль Аманбеков получил в 2013 году. Также в 2019 году он дважды стал чемпионом мира в весовой категории до 57 кг — он выступал в разделах лоу кик и фулл-контакт в весовой категории до 57 кг.

В 2017 году Аманбеков получил золотую медаль в разделе фулл-контакт на Азиатских играх в закрытых помещениях.