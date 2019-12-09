Фото: издание Kaktus Media

Начальник ОВД Сокулукского района Максат Чойбеков временно отстранен от должности на время расследования аварии, участником которой он был.

Авария произошла 7 декабря, когда милиционер столкнулся с микроавтобусом.

«В результате аварии водитель грузовика в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Канта, а полковник милиции амбулаторно обратился в больницу и уехал в неизвестном направлении», — сообщает издание Kaktus Media.

ГУВД Чуйской области сообщило, что дело об аварии зарегистрировано в ЕРПП и находится «на контроле у руководства МВД».

В 2019 году сотрудники ГУОБДД уже были виновниками дорожных происшествий. В октябре патрульный чуть не сбил детей, переходящих трассу по зебре. А в середине лета патрульная машина, проехав на красный цвет светофора, врезалась в джип на юго-западе Бишкека.

Если в двух предыдущих случаях обошлось без смертей, то в апреле произошла трагедия. Тогда старшина ГУОБДД насмерть сбил 11-летнего мальчика прямо возле школы в селе Новопавловка, что в Чуйской области.