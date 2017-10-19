Из таласской областной больницы выписались 11 учеников лицея «Манас – Ата Сапат», которые, по предварительным данным медиков, отравились супом.

Учеников лицея «Манас – Ата Сапат» выписали из Таласской областной больницы вечером 18 октября. Сейчас врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

По предварительным данным, отравление произошло из-за супа. Точные причины отравления будут известны к концу недели.

Всего отравились 35 человек, из них 11 ученикам потребовалась госпитализация.

Вечером 16 октября шесть лицеистов обратились в больницу с жалобами на боли в животе, на следующий день госпитализировали еще пятерых.

В пресс-службе Министерства здравоохранения заявили, что после инцидента проверили состояние всех учащихся.

У 24 учащихся также отметили признаки пищевого отравления, но госпитализация им не потребовалась.

Сеть лицеев «Сапат», ранее называвшаяся «Себат», работает в Кыргызстане с 1992 года.

В 30 лицеях по всей стране учатся более 11 тысяч учеников и работает тысяча преподавателей.

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