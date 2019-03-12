Участница женского марша написала заявление в милицию на лидера «Кырк Чоро» из-за угроз

Надира Масюмова. Фото: личная страница в фейсбуке

Одна из участниц марша за права женщин Надира Масюмова 11 марта написала заявление в милицию на лидера движения «Кыргыз Чоролору» Замирбека Кочорбаева и его юриста Зарыла Джумагазиева. По ее словам, Кочорбаев угрожал участникам марша в эфире «Пятого канала», а юрист угрожал ей «расправой» после передачи в лифте.

Заявление зарегистрировано в отделении милиции Октябрьского района Бишкека. Масюмова требует, чтобы власти обеспечили безопасность всем участникам и участницам марша.

«После марша социальные сети заполонили хейт-спичи. Мы требуем, чтобы милиция обеспечивала нам безопасность 365 дней в году, мы требуем безопасности для всех участников и участниц марша. Глава “Кырк чоро” [“Кыргыз Чоролору”] в прямом эфире на “Пятом канале” угрожал участнице марша. Мы требуем, чтобы правительство приняло меры», — заявила Масюмова.

Организаторка марша Фарида Лансарова заявила, что на марше были разные плакаты, но многих привлекли именно радужные флаги и символика ЛГБТ. По ее словам, присутствие на марше ЛГБТ-людей было обусловлено тем, что они также подвергаются дискриминации.

Глава движения «Кыргыз Чоролору» (более известного как «Кырк Чоро») Замирбек Кочорбаев сказал в интервью журналистке «Клоопа», что активистки посчитали угрозой фразу о том, что члены движения знают их адреса.

«Они написали заявление. Посмотрим, какой будет результат. На “Пятом канале” мы сказали, что узнаем их адрес, и будут приняты соответствующие меры. Мы сказали, что покажем им. После того, как мы узнаем их адреса, мы подадим на них в суд, чтобы на них открыли уголовное дело», — заявил Кочорбаев

По его словам, «Кырк Чоро» хочет подать заявление на активисток из-за того, что они организовали марш, а их адреса им нужны, чтобы подать на них суд. «Без указания адреса, суд не принимает заявление», — сказал он.

Юрист движения Зарыл Джумагазиев в интервью журналисту «Клоопа» опроверг то, что он угрожал активисткам.

«Никаких угроз не было. Я даже не знал, что она феминистка. […] Если бы я знал, что она феминистка, я бы даже не зашел в лифт с ней, это грех для меня быть с ней. Если бы знал [что она феминистка], то пешком бы пошел», — сказал он.

Ежегодный мирный марш за права женщин прошел 8 марта — он собрал рекордное количество человек по сравнению с предыдущими годами, около 400 участников.

За несколько дней до марша власти Бишкека пытались запретить акцию из-за угрозы безопасности другим гражданам. Сама акция породила дискуссию в соцсетях — во многом из-за того, что на марше участвовали, среди остальных, члены ЛГБТ-сообщества.

Представители «Кырк Чоро» потребовали 11 марта отставки мэра Бишкека Азиза Суракматова. Они также обратились в генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности участников марша и чиновников из мэрии. Сам мэр, впрочем, заявил, что марш был законным, но некоторые лозунги назвал «провокационными».

Авторы: Айдай Эркебаева, Айсымбат Токоева и Эмиль Султаналиев