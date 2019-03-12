СДПК обвинила спецслужбы во вмешательстве при подготовке съезда партии

Председатель СДПК Алмазбек Атамбаев Новость обновлена в 15:37

Социал-демократическая партия Кыргызстана обвинила Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) во вмешательстве и давлении при подготовке к проведению общереспубликанского съезда делегатов СДПК.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографию письма от начальника Жети-Огузского районного отделения ГКНБ к заведующей местным отделением паспортного стола.

В своем обращении представитель ГКНБ просит предоставить ему копии документов 18 граждан — ему нужны копии «формы №1», которую заполняют при получении паспорта. В этой форме содержится информация о прописке, семейном статусе и другие данные.

В письме представитель спецслужб ссылается на статью 7 закона «Об органах нацбезопасности Кыргызстана». Также он просит свою коллегу из паспортного стола «ускорить ответ в связи со сжатостью сроков».



По словам Жолдубаевой, список лиц в обращении совпадает со списком делегатов Иссык-Кульской областной партийной конференции СДПК от Жети-Огузского района.

«На материале не имеется пометок “Секретно” или “Для служебного пользования”, поэтому соответствующая информация получила достаточно широкое распространение в Жети-Огузском районе», — пишет пресс-секретарь СДПК.

В СДПК уверены в подлинности письма из-за того, что и в других районах Иссык-Кульской области в адрес представителей партии тоже поступали «сигналы и разного рода запросы».

«Наши партийные активисты воспринимают это как прямое давление на них с целью сорвать проведение территориальных партийных конференций СДПК и, соответственно, в целом, 18 съезда нашей партии», — считает Жолдубаева.

СПДК также официально обратилась к руководству Госкомитета нацбезопасности и потребовала разъяснений.

«Какое отношение к национальной безопасности Кыргызстана имеет список делегатов старейшей политической партии страны. Зачем органам национальной безопасности личные данные делегатов, если не для оказания на них давления?» — пишет представитель партии.

В ГКНБ сообщили, что по заявлению СДПК началось служебное расследование, а начальник местного отдела направил запросы в местные органы еще месяц назад для «с целью ознакомления с ситуацией на месте для взаимодействия с местным сообществом».

СДПК озвучила свои жалобы на давление со стороны спецслужб за несколько недель перед масштабным съездом партии, который председатель и бывший президент страны Алмазбек Атамбаев назначил на 6 апреля.

С этим съездом уже было связано несколько скандалов — из-за раскола в СДПК возникла неразбериха, когда именно будет проводится собрание членов партии. Исключенный из СДПК Иса Омуркулов заявил, что съезд пройдет 3 апреля и на нем будут все члены политсовета партии.

Движение «СДПК без Атамбаева», которое выступает против бывшего президента, заявило, что проведет свой собственный съезд — также 3 апреля.