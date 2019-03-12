Знахарь Зайналиев обжаловал запрет на врачевание

Хашим Зайналиев

Представитель знахаря Хашима Зайналиева обжаловал решение Октябрьского суда Бишкека о признании своей лечебной деятельности незаконной. Ранее суд запретил ему заниматься врачеванием после того, как погибли несколько его пациентов.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры журналистке «Клоопа» 12 марта сообщили, что Бишкекский горсуд пересмотрит дело Зайналиева. Однако не уточнили, когда именно представители знахаря обжаловали решение райсуда.

«Сейчас назначают судей для пересмотра дела», — добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Журналисты телеканала «Апрель» 11 марта посетили клинику Зайналиева, чтобы узнать, почему он по-прежнему лечит людей, несмотря на запрет. Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов и вытолкал их из здания.

Октябрьский суд Бишкека 14 февраля признал по заявлению Генпрокуратуры деятельность знахаря незаконной и запретил ему лечить людей. За невыполнение требований суда Зайналиеву могло грозить до двух лет лишения свободы.

Уголовное преследование Зайналиева

Впервые уголовное дело за «незаконное врачевание» на Зайналиева возбудили летом 2017 года. Тогда на его операционном столе умерла пациентка, которой он пытался удалить грудь без наркоза. Но наказания он не понес — родственники погибшей не написали на него заявление.

Во второй раз уголовное дело возбудили в декабре 2018 года. Тогда в больницу в тяжелом состоянии попала пятилетняя девочка, которую он лечил от рака крови. На судебном заседании в январе Зайналиева освободили — потерпевшая сторона отказалась от претензий к нему.



Во время судебных разбирательств в защиту Зайналиева написали открытое письмо на имя президента Сооронбая Жээнбекова. Его подписали экс-главы телеканалов КТРК и ЭлТР Кыяс Молдокасымов и Бейшенбек Бекешов и другие журналисты и ученые.



Министерство здравоохранения утверждает, что у Зайналиева нет лицензии на оказание медицинской помощи людям и лечение. Минздрав обращался в МВД и ГКНБ, но те так и не приняли к нему мер.