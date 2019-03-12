11 марта в Бишкеке перед памятником Курманжан Датке бывшая депутатка Жылдызкан Джолдошева показала образ «настоящей кыргызской» девушки на примере участниц этноконкурса красоты «Кырк кыз». В нем девушки со всех регионов Кыргызстана демонстрируют свои умения в знании кыргызского языка и традиций — таким образом организаторы конкурса хотели популяризировать кыргызские устои.

Девушек привели к памятнику Курманжан Датки для фотосессии и прочтения молитвы. Изначально мероприятие, по словам организаторки Эльнуры Кулуевой, не носило политический характер. Но Джолдошева противопоставила 40 девушек участникам и участницам марша 8 марта — тогда активистки выступали против дискриминации, насилия и ущемления прав женщин.

«Настоящие кыргызские девушки никогда не подвергались насилию, мы росли в свободе, наравне с мужчинами седлали коней, сбивали кумыс, девушки сами могли установить и собрать юрту. Наши мужчины никогда не били женщин, а если это и случалось, то от злости», — сказала Джолдошева.

Еще одной причиной недовольства Джолдошевой стали плакаты в поддержку ЛГБТ-сообщества на марше 8 марта. По ее словам, «если кыргызы поддерживают такое, то у народа нет будущего».

«Когда был установлен памятник Курманжан Датке, ему дали благословение представители всех уголков страны, здесь могли проходить выставки, которые объединяли народ. И вот раз сюда пришли геи и люди других ориентаций — это неправильно», — заявила Джолдошева.

По ее словам, девушек привели к памятнику Курманжан Датки, чтобы продемонстрировать «невинность и чистоту» — «они и чай нальют, и замуж выйдут, и детей родят».

На мероприятии присутствовали и представители националистического движения «Кырк Чоро», которые противопоставили девушек в национальных нарядах участницам женского марша и ЛГБТ-людям.

Автор проекта «Кырк кыз» Эльнура Кулуева сказала, что представители «Кырк Чоро» решили воспользоваться этой ситуацией в своих целях.

«В это время появились откуда-то представители “Кырк чоро” и подарили девушкам цветы. Видимо, они решили использовать данное мероприятие как площадку и заявить о своих политических взглядах. Сами же авторы и участники проекта «Кырк кыз» не имеют отношения к политике», — сказала Кулиева изданию Vesti.kg.

Сами же девушки также почти ничего не знают о марше 8 марта — по их словам, они участвуют в этноконкурсе талантов и красоты, который начался раньше 8 марта.

По их словам, они хотят продемонстрировать традиции кыргызского народа и популяризировать традиционную одежду и кухню.

Ежегодный мирный марш за права женщин прошел 8 марта — он собрал рекордное количество человек по сравнению с предыдущими годами, около 400 участников.

За несколько дней до марша власти Бишкека пытались запретить акцию из-за угроз со стороны движения «Кырк Чоро», но в итоге марш состоялся под охраной правоохранительных органов. Сама акция породила дискуссию в соцсетях — во многом из-за того, что на марше участвовали, среди остальных, члены ЛГБТ-сообщества.

11 марта представители «Кырк Чоро» потребовали отставки мэра Бишкека Азиза Суракматова. Они также обратились в генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности участников марша и чиновников из мэрии. Сам мэр, впрочем, заявил, что марш был законным, но некоторые лозунги назвал «провокационными».