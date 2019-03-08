В центре Бишкека прошел мирный марш в честь 8 марта. Представители движения «Кырк Чоро» угрожали сорвать этот марш, но на него пришло еще больше людей. Сами «Кырк Чоро» не остановили акцию, но организовали свою — дарили цветы прохожим.

Марш начался возле кинотеатра «Россия» в 10 часов утра и собрал около 150 человек, что намного больше, чем собирала акция в предыдущие годы. Часть участников пришла и поддержала марш из-за того, что движение «Кырк Чоро» угрожало сорвать мероприятие.

В итоге на самом марше были замечены только несколько членов движения, которые раздавали прохожим цветы и поздравляли с праздником.

Еще одним отличием мероприятия в этом году стал «Женский городок солидарности» перед памятником Уркуе Салиевой, где представители различных организаций рассказывали о соблюдении прав женщин.

Из кыргызских политиков на марше появился только экс-депутат Равшан Жээнбеков — он высказал свою солидарность с идеями марша. Сами организаторы приглашали других депутатов и представителей власти, но они в итоге не пришли.

«У меня были беседы с депутатками. Они говорили, что хотели бы принять участие, но повестка мероприятия носит нетрадиционный характер», — сказала одна из организаторок Фарида Лансарова.

Зато на марш пришли многие гражданские активисты, среди которых, например, были правозащитница Рита Карасартова и бывший замминистра соцразвития Эдиль Байсалов.

Мирное шествие завершилось танцами под песни Бейонсе и Зере — к 13:00 часам участники марша разбились на небольшие группы и постепенно стали расходиться.