Наблюдательный совет КТРК избрал Жайнака Усена уулу новым генеральным директором телеканала. Но что известно о новом руководителе, и чего ожидает от него медиа-сообщество?
Усен уулу смог набрать больше всего голосов среди остальных кандидатов, который в начале этой гонки было 22 человека. Среди кандидатов были гражданские активисты, журналисты, руководители других телеканалов и действующий глава КТРК Илим Карыпбеков, который, впрочем, отказался от участия за несколько дней до выборов.
Сам Усен уулу возглавляет частный телеканал НТС, который связывали с бывшим премьер-министром и влиятельным политиком и бизнесменом Омурбеком Бабановым. Новый гендиректор также является основателем Ассоциации телерадиовещателей. Но что об Усене уулу говорят кыргызские медиа-эксперты, и чего от него они ожидают?
Торалиева: «Усен уулу — компромиссная фигура для власти»
Медиа-эксперт и бывшая глава пресс-службы правительства Гульнура Торалиева сказала «Клоопу», что выбор человека на должность главы КТРК не мог быть не согласован с аппаратом президента Кыргызстана, поэтому она не считает, что редакционная политика телеканала может каким-либо образом измениться.
«Я не считаю, что он способен противостоять давлению властей […] Однако есть надежда, что какая-то общественная поддержка заставит его пересмотреть редакционную политику», — сказала Торалиева.
Воронина: «Нет иллюзий об улучшении информационной политики»
Медиа-эксперт и преподаватель Елена Воронина говорит, что НТС изменился в лучшую сторону под управлением Усена уулу и стал популярнее. «Потенциал новостной команды НТС изменился, новостные выпуски изменились в лучшую сторону», — считает она.
Однако она отметила и то, что пока Усен уулу возглавлял НТС, на телеканале выходили и дискриминационные передачи. В пример она привела программу «Дежурный патруль», в которой, например, некорректно освещали темы, связанные с ЛГБТ.
«Или авторская передача Ассоль Молдокматовой, где выходит гость в маске. Он, как директор, стал расширять контент телеканала. Мне жаловались на то, как подается информация. Не учитывался правовой подход, и то, как правильно брать интервью у представителей разных социальных групп», — сказала эксперт.
Воронина не считает, что под управлением Усена уулу информационная политика КТРК может улучшиться. «Возможно, что Жайнак очень силен в монетизации, и его навыки здесь очень пригодятся, но вот его опыт контента на НТС меня настораживает. Я не строю иллюзий, что что-то может изменится», — добавила она.
Шестаков: «Усену уулу будет сложно вести независимую политику»
Член наблюдательного совета КТРК Игорь Шестаков сказал «Клоопу», что проголосовал за Усена уулу, потому что посчитал его наиболее подходящей фигурой для управления телекорпорацией — озвученная программа показалась Шестакову «эффективной и концептуальной» в сравнении с идеями других кандидатов.
«Видно, что человек разбирается в вопросах телевизионного менеджмента. Потому что должность [гендиректора КТРК] не политическая. С одной стороны, она творческая, а с другой — экономическая», — сказал Шестаков.
Однако, по его словам, Усену уулу будет сложно вести независимую повестку телеканала, потому что нынешний закон о КТРК все еще ставит общественную телекорпорацию «в зависимое от властей положение».
«До общественного телевидения нынешнему КТРК идти как до луны пешком. Благодаря этому закону, я подчеркну. Потому что сегодня КТРК полностью зависит от государственного финансирования, определяемого парламентом и правительством», — добавил Шестаков.
Каракулова: «Главный вызов — сделать повестку общественной»
Директор представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элина Каракулова считает, что Усен уулу на посту гендиректора КТРК должен сделать повестку телеканала более общественно-ориентированной.
«Все, что связано с новостями на КТРК — предмет раздора в обществе. Какое требование всегда звучит к телеканалу? Вещание общественной повестки. Не политической, пропрезидентской или пропарламентской, а именно общественной», — сказала Каракулова.
Она считает, что от действий Усена уулу и самого КТРК также зависит успешность измерения рейтингов, интересов и предпочтений телевизионной аудитории. По словам Каракуловой, такой подход важен для рекламодателей и развития медиа-рынка.
«Сейчас очень многое зависит от того, насколько телевизионный и рекламный рынок консолидируются, насколько объединятся крупные игроки. КТРК — это крупнейший игрок на рынке, от его участия зависит успех пиплметрической панели в Кыргызстане. Жайнак очень опытный медиа менеджер и понимает это», — сказала она.