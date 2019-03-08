Воронина: «Нет иллюзий об улучшении информационной политики»

Медиа-эксперт и преподаватель Елена Воронина говорит, что НТС изменился в лучшую сторону под управлением Усена уулу и стал популярнее. «Потенциал новостной команды НТС изменился, новостные выпуски изменились в лучшую сторону», — считает она.

Однако она отметила и то, что пока Усен уулу возглавлял НТС, на телеканале выходили и дискриминационные передачи. В пример она привела программу «Дежурный патруль», в которой, например, некорректно освещали темы, связанные с ЛГБТ.

«Или авторская передача Ассоль Молдокматовой, где выходит гость в маске. Он, как директор, стал расширять контент телеканала. Мне жаловались на то, как подается информация. Не учитывался правовой подход, и то, как правильно брать интервью у представителей разных социальных групп», — сказала эксперт.

Воронина не считает, что под управлением Усена уулу информационная политика КТРК может улучшиться. «Возможно, что Жайнак очень силен в монетизации, и его навыки здесь очень пригодятся, но вот его опыт контента на НТС меня настораживает. Я не строю иллюзий, что что-то может изменится», — добавила она.