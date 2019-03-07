Иса Омуркулов и Алмазбек Атамбаев во время его президентства. Фото: пресс-служба президента

Лидер фракции СДПК в парламенте Иса Омуркулов дал Кыргызской службе «Би-би-си» большое интервью о расколе в партии, недостатках в работе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его конфликте с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Пересказываем интервью политика.

О расколе в СДПК. Омуркулов заявил, что он и другие социал-демократы не собираются создавать новую партию из-за раскола внутри СДПК, потому что в нее итак вложено много труда. «Чтобы создать новую партию или уйти в другую, много ума не надо», — добавил Омуркулов. Раскол в партии произошел весной 2018 года после того, как Атамбаев поссорился с Жээнбековым.

О недостатках Атамбаева. Омуркулов считает, что недостатки в президентстве Атамбаева стали заметны в последние годы. «Я всегда поддерживал Атамбаева […] Прошло 1-2 года [после его ухода с президентского поста], и мы видим, какого уровня достигла коррупция», — сказал депутат. Сам депутат был близким соратником Атамбаева и даже занимал при нем пост мэра Бишкека. Сейчас Омуркулов перешел на сторону противников бывшего президента, за что его исключили из СДПК.

О том, можно ли исключить Атамбаева из СДПК. По словам Омуркулова, такая возможность есть, но он не хочет инициировать это. «Пусть [Атамбаев] приедет на съезд и даст отчет о том, что сделал. Если его поддержат делегаты, рядовые члены нашей партии, то пусть работает. Я не претендую на его место», — сказал он.

Об отношениях с братом президента, депутатом Асылбеком Жээнбековым. Омуркулов сказал, что на заседаниях сидит рядом с Асылбеком Жээнбековым, но не говорит с ним о расколе — «только о законах». Ранее, экс-президент Алмазбек Атамбаев обвинял Сооронбая Жээнбекова в «клановости» за то, что его младший брат все еще является депутатом Жогорку Кенеша.

Об отношениях с президентом Сооронбаем Жээнбековым. «У меня к нему хорошее отношение», — сказал Омуркулов. По его словам, все трое политиков — он сам, Атамбаев и Жээнбеков — вместе пришли в первый созыв парламента в 1995 году. Омуркулов говорит, что бывший и действующий президент давно могли бы помириться, но их конфликт только усугубился.

О парламентских выборах в 2020 году. «Честно говоря, возможно, не пойду [баллотироваться на выборах]. Я сказал, что возможно. Потому что стало слишком много политики. […] Это нехорошо, это нас тянет назад. В наши дни, если бы слова политиков совпадали с их действиями, то люди давно хорошо жили бы», — сказал он.