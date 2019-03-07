Движение «Кырк Чоро» «планирует остановить» женский марш 8 марта. Но милиция обещает обеспечить безопасность участниц

«Кырк Чоро» на митинге. Фото: Токтосун Шамбетов / RFE / RL

Активисты движения «Кырк Чоро» заявили о готовности «запретить» проведение женского мирного марша в честь 8 марта. Милиция Бишкека пообещала обеспечить безопасность шествия и его участниц.

Глава движения «Кырк Чоро» Замирбек Кочорбаев рассказал «Клоопу», что его организация «не приветствует» женский марш 8 марта. По его словам, члены движения планирует «запретить марш» — для этого соберутся около 100 человек.

«Мы остановим это движение. Сейчас я не могу сказать [каким образом мы это сделаем], потом увидите», — сказал Кочорбаев.

«Кырк Чоро» уведомил власти Бишкека о выходе на свою акцию — эту информацию журналисту «Клоопа» подтвердил аким Первомайского района Токтосун Султанов.

По словам пресс-секретаря ГУВД Бишкека Нурлана Кайназарова, милиция будет обеспечивать порядок и безопасность проведения марша от начала до конца мероприятия. Однако он не смог сказать, сколько милиционеров выйдут на дежурство.

Мирный марш в честь 8 марта ежегодно организовывают Бишкекские феминисткие инициативы (БФИ).

В этом году, помимо марша, БФИ также организуют городок солидарности. После марша, участницы расставят несколько палаток возле памятника Уркуе Салиевой, где они проведут образовательные сессии для желающих.

Ранее, 6 марта, БФИ пришло постановление мэрии Бишкека о запрете на организацию мирного марша в честь 8 марта. Однако в тот же день этот запрет все же сняли.

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