Соцработница и милиционеры забирают детей задержанной женщины. Фото: Александр Чернышев / РИА

Уроженку Кыргызстана задержали в Москве после того, как она передала потенциальным покупателям новорожденную девочку и получила за нее 1 млн рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего».

«Московский Комсомолец», «РИА новости», «Известия» и другие российские издания утверждают, что мать ребенка — уроженка Кыргызстана. По их информации, ребенок родился 27 февраля в одном из родильных домов Москвы. Женщина оценила новорожденную девочку в 1 млн рублей.

Координатор общественного фонда «Альтернатива», который борется с торговлей людьми, Юлия Силуянова рассказала изданию «РИА Новости», что они нашли объявление о продаже ребенка в социальных сетях еще летом 2018 года.

«[Мать] недвусмысленно намекала, что “за вознаграждение” готова отдать годовалую дочь в хорошую русскую семью. Мол, сама не тянет», — сказала Силуянова.

По ее словам, сотрудники фонда вышли с ней на связь, но девушка отказалась продавать ребенка — родственники убедили ее не делать этого, припугнув полицией.

Однако в январе 2019 года девушка вновь вышла на связь с представителями «Альтернативы» и сообщила, что вскоре родит. «Попросила за [ребенка] миллион. Мы согласились. Договорились, что она приедет на сделку из Уфы в Москву, а за попутку мы заплатим», — сообщила Силуянова.

В распоряжении «РИА Новости» оказалась часть переписки между Силуяновой и матерью ребенка: «1 млн, я выезжаю [из Уфы] в ближайшее время, после [сделки] мы друг друга не знаем».

Передача ребенка прошла 5 марта на съемной квартире в Москве. Сотрудники «Альтернативы» под видом покупателей пришли на встречу с женщиной.

«Мы переспросили ее не один раз, не передумала ли она, не привыкла ли к ребенку за это время. Пообещали, что, если захочет его оставить, денег за квартиру и билеты в Москву обратно не потребуем», — сказала Силуянова.

Однако по ее словам, женщина лишь подписала отказ от прав на ребенка и расписку о получении денег. По словам Силуяновой, мать отдала младенца без свидетельства о рождении.

«Это очень опасно: человека по документам как бы не существует. Ничто не мешает, к примеру, перепродать его на органы — искать не будут», — уверяет представитель «Альтернативы».

Когда женщина получила деньги, в квартиру вошли сотрудники полиции и задержали ее с поличным.

После задержания женщина заявила, что муж бросил ее на пятом месяце беременности, а двух других детей от другого мужчины он не принял. Она полностью признала свою вину. За попытку продажи ребенка ей грозит до шести лет лишения свободы. Суд арестовал ее на два месяца.

«Мне стыдно […] Муж выставил меня на улицу. Денег совсем не было, на работу никто не брал. Другой отец судьбой детей тоже не интересовался», — рассказала она полицейским.