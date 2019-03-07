Советник спикера уволен за письмо с грамматическими ошибками от имени Джумабекова

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Эмиль Султаналиев
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Советник Алмазбек Сабырбеков лишился своей должности из-за того, что в письме спикера парламента Дастана Джумабекова были грамматические ошибки. Сабырбекова назвали ответственным за это.

Увольнение Сабырбекова произошло 6 марта — об этом сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу. По его словам, советник спикера покинул свою должность из-за того, что «нес ответственность за делопроизводство Джумабекова».

Скан письма спикера с грамматическими ошибками появился в сети 28 февраля. В нем неправильно написали несколько слов — например, «примьер» вместо «премьер» или «арбир» вместо «ар бир» (каждый — прим. редакции).

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Publicerat av Бийназар Кайназаров Torsdag 28 februari 2019

Документ стали обсуждать пользователи соцсетей: одни ругали сотрудников парламента «за непрофессионализм», другие — сомневались в подлинности письма, а третьи — смеялись над самим спикером, потому что документ был подписан его именем.


Спустя несколько дней, 4 марта, пресс-служба парламента признала, что опубликованное письмо спикера подлинное и заявила, что «виновные понесут наказание».

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