Советник спикера уволен за письмо с грамматическими ошибками от имени Джумабекова

Советник Алмазбек Сабырбеков лишился своей должности из-за того, что в письме спикера парламента Дастана Джумабекова были грамматические ошибки. Сабырбекова назвали ответственным за это.
Увольнение Сабырбекова произошло 6 марта — об этом сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу. По его словам, советник спикера покинул свою должность из-за того, что «нес ответственность за делопроизводство Джумабекова».
Скан письма спикера с грамматическими ошибками появился в сети 28 февраля. В нем неправильно написали несколько слов — например, «примьер» вместо «премьер» или «арбир» вместо «ар бир» (каждый — прим. редакции).
Документ стали обсуждать пользователи соцсетей: одни ругали сотрудников парламента «за непрофессионализм», другие — сомневались в подлинности письма, а третьи — смеялись над самим спикером, потому что документ был подписан его именем.
Спустя несколько дней, 4 марта, пресс-служба парламента признала, что опубликованное письмо спикера подлинное и заявила, что «виновные понесут наказание».