Председатель БГК отправил мужчине открытку в честь 8 марта. Горкенеш назвал это ошибкой

Глава общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев получил открытку в честь 8 марта, подписанную спикером Бишкекского горкенеша Жаныбеком Абировым. В БГК назвали это ошибкой и сказали, что «им жаль, что так получилось».

Султангазиев написал на своей фейсбук-странице, что 7 марта нашел в воротах дома три открытки в честь 8 марта, адресованные его жене, его маме и ему самому. Последняя открытка пришла от председателя БГК Жаныбека Абирова — в ней спикер поздравил Султангазиева с международным женским днем.

Ура))) Наконец-то и меня поздравили с 8м марта!)))) Депутаты гор.кенеша поздравляют)))) Publicerat av Айбар Султангазиев Onsdag 6 mars 2019

Пресс-служба БГК заявила изданию «Кактус», что открытка не должна была прийти Султангазиеву — сотрудники горкенеша в течение месяца вручную заполняли 8 тысяч открыток и совершили ошибку.

«В последние дни помощники спикера не успевали заполнить все открытки, поэтому часть подписанных открыток раздали квартальным, чтобы они сами внесли туда имена женщин, которые проживают на их участке. Возможно, кто-то из них просто по ошибке написал туда имя мужчины. Мы сейчас выясняем, как так вышло. В любом случае нам очень жаль, что так получилось», — сказали в пресс-службе.