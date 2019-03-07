Mozilla проведёт в Бишкеке хакатон по распознаванию кыргызской речи

Соорганизатором мероприятия выступает организация «Биздин мурас», известная своим онлайн-словарем «Эл-Создук». Ее глава Чоробек Сааданбеков сообщил журналистке «Клоопа», что на хакатоне будут обучать машинному обучению для распознавания кыргызского языка.

«Хакатон [проводится] для разработчиков. Потому что приезжают разработчики, и они хотели бы поделиться своим опытом и показать, как работать с машинным обучением», — сказал Сааданбеков.

Регистрация открыта по электронной форме. Дедлайна для регистрации нет — органазиторы принимают первые 30 заявок. Для участия в хакатоне не обязательно свободно владеть английским языком.

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