Mozilla проведёт в Бишкеке хакатон по распознаванию кыргызской речи

Сообщество Mozilla, известное своим браузером Firefox, проведёт хакатон по распознаванию кыргызского языка для разработчиков. Хакатон пройдет в Американском университете в Центральной Азии с 12 по 15 марта.
В первый день хакатона представитель Mozilla Джошуа Майер расскажет о сборе данных и голосовых решениях, связанных с проектом Common Voice — системой по распознаванию речи, в которой кыргызский язык также представлен, но пока недостаточно развит.
Посмотрите, как работает эта система:
Соорганизатором мероприятия выступает организация «Биздин мурас», известная своим онлайн-словарем «Эл-Создук». Ее глава Чоробек Сааданбеков сообщил журналистке «Клоопа», что на хакатоне будут обучать машинному обучению для распознавания кыргызского языка.
«Хакатон [проводится] для разработчиков. Потому что приезжают разработчики, и они хотели бы поделиться своим опытом и показать, как работать с машинным обучением», — сказал Сааданбеков.
Регистрация открыта по электронной форме. Дедлайна для регистрации нет — органазиторы принимают первые 30 заявок. Для участия в хакатоне не обязательно свободно владеть английским языком.
Читайте еще:
• Mozilla создаёт систему распознавания кыргызской речи. Любой может принять в этом участие