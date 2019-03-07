Mozilla проведёт в Бишкеке хакатон по распознаванию кыргызской речи

От
Айсымбат Токоева
-

Сообщество Mozilla, известное своим браузером Firefox, проведёт хакатон по распознаванию кыргызского языка для разработчиков. Хакатон пройдет в Американском университете в Центральной Азии с 12 по 15 марта.

В первый день хакатона представитель Mozilla Джошуа Майер расскажет о сборе данных и голосовых решениях, связанных с проектом Common Voice — системой по распознаванию речи, в которой кыргызский язык также представлен, но пока недостаточно развит.

Посмотрите, как работает эта система:

Соорганизатором мероприятия выступает организация «Биздин мурас», известная своим онлайн-словарем «Эл-Создук». Ее глава Чоробек Сааданбеков сообщил журналистке «Клоопа», что на хакатоне будут обучать машинному обучению для распознавания кыргызского языка.

«Хакатон [проводится] для разработчиков. Потому что приезжают разработчики, и они хотели бы поделиться своим опытом и показать, как работать с машинным обучением», — сказал Сааданбеков.

Регистрация открыта по электронной форме. Дедлайна для регистрации нет — органазиторы принимают первые 30 заявок. Для участия в хакатоне не обязательно свободно владеть английским языком.

Читайте еще:

 •  Mozilla создаёт систему распознавания кыргызской речи. Любой может принять в этом участие

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА