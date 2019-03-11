В связи с бурным обсуждением в соцсетях и реакцией националистических группировок правозащитная организация «Лабрис» выпустила обращение, в котором объяснила, почему ЛГБТ-люди участвовали в марше — приводим его полностью с небольшими стилистическими правками:

«В этом году, 8 марта, как и в предыдущие годы, правозащитная организация «Лабрис», защищающая и представляющая права ЛГБТ-людей Кыргызстана, участвовала в мирном марше солидарности в борьбе женщин за свои права.

На этот раз марш привлек рекордное количество участниц и участников и внимание широкой общественности, частично благодаря попыткам препятствования его проведению со стороны мэрии и националистических группировок.

И те, и другие аргументировали свое сопротивление проведению марша тем, что в нем будут участвовать «однополые». Участницы и участники марша вышли с разнообразием лозунгов, требований и символик, отражая разнообразие повесток и идеологических установок в феминистском движении. Однако больше всего внимание СМИ и пользователей социальных сетей привлекла радужная и другая ЛГБТ-символика.

Некоторые «либералы» и «борцы за права женщин» негодовали, что якобы феминистская повестка не была озвучена и была заслонена «гей-парадом». Другие недоумевали: «Какое отношение имеют ЛГБТ к 8 марта?»

Спешим внести ясность. Феминистская и ЛГБТ повестки неразрывно и напрямую связаны одна с другой. Во-первых, самое очевидное — лесбиянки, бисексуалки и транс-женщины — это женщины, разделяющие общую борьбу женщин за свои права и часто являющиеся «бьющимся сердцем» женского движения.

Транс-мужчины, бисексуалы и геи тоже подвергаются дискриминации и насилию, в первую очередь, из-за презрения и ненависти к женщинам, которыми пропитано наше общество. Именно патриархальные культурные установки о том, какими должны быть «настоящие» мужчины и женщины, и являются источником угнетения всех этих групп — цис-женщин, геев, лесбиянок, бисексуалов и транс-людей.

Это не было случайностью, что «Лабрис» был изначально сформирован группой женщин (лесбиянок, бисексуалок и квир-женщин) и транслюдей и зарегистрирован как организация по защите прав женщин. Гендерно неконформные и негетеросексуальные люди напрямую переживают давление общества в связи с ожиданиями обязательной гетеросексуальности и мифами о «настоящих» мужчинах и женщинах. Именно поэтому ЛГБТ-люди всегды были значимой и важной частью феминистского движения.

Во-вторых, и логически следующее из первого, повестки ЛГБТ и женского движения пересекаются в нескольких ключевых моментах — вопросах телесности, сексуальности и репродуктивных правах, свободы выбора и социальной справедливости.

Для всех нас важны телесная автономия и право на самоопределение. Мы вместе боремся против системных структур угнетения — сексизма, расизма, капитализма — укрепляющих друг друга.

Борьба за права женщин не может быть определена как борьба исключительно за права узко-определенных «нормальных» женщин и исключать всех остальных — лесбиянок, бисексуалок и трансженщин, женщин с инвалидностью, мигранток, секс-работниц, женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики, чайлд-фри.

Если вы за права женщин, но при этом призываете к исключению ЛГБТ и других «других», то вам нужно крепко задуматься над направлением вашего морального компаса. Если вы считаете, что участие ЛГБТ «дискредитирует» феминистскую повестку, поймите, мы никогда не будем «хорошими» для патриархата.

Почему вам так важно одобрение и благословение людей, которые рассматривают женщин как бесплатную рабсилу, секс-объект, собственность нации и машины по производству детей?

Кроме того, солидарность должна быть взаимной. Мы практикуем солидарность с женским движением и считаем себя его неотделимой частью и ожидаем от остальных феминисток ответной поддержки.

Если вы не знаете ни одного ЛГБТ-человека и считаете, что нас нет в вашем кругу — это значит, что вы создали обстановку, в которой ЛГБТ-люди боятся открыто обсуждать свою жизнь. Будет фатальной стратегической ошибкой для кыргызстанского женского движения дистанцировать себя от ЛГБТ-повестки.

Кроме того, важно напомнить всем тем, кто живет по российским законам и моральным установкам, что в Кыргызстане нет закона о запрете «гей-пропаганды». Быть ЛГБТ-человеком в нашей республике не является противозаконным. «Лабрис» — это официально-зарегистрированная и законно функционирующая организация.

Будьте уверены, что мы всегда были и будем в женском движении.

Мы есть! Мы везде! И мы никуда не исчезнем!»