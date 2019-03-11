Бочка меда с ложкой дегтя. Что сказал Жээнбеков о судебной системе Кыргызстана? Пересказ

Президент Сооронбай Жээнбеков выступил на XI Курултае судей — большая часть его речи была посвящена критике за коррупцию и затягивание дел. Что еще интересного заявил президент?

В государственной резиденции «Ала-Арча» прошел 11 марта XI Курултай судей. На нем избрали новый состав Совета судей и обсудили, как судебная система должна работать по новым кодексам.

Жээнбеков сказал, что финансирование судебное системы «в приоритете, […] но пока нет соответствующей отдачи». По словам президента, финансирование судебной системы повышается, а материально-техническая база укрепляется. Он сказал, что для судебной реформы «есть и политическая воля, и средства». По его словам, он понимает, что есть другие сферы, в которых необходимо финансирование, например, образование и медицина. Однако Жээнбеков говорит, что все сферы между собой взаимосвязаны — «зарплата будет увеличена, когда в стране будет подъем в экономике, когда судебная власть будет справедливой».

Судебная система Кыргызстана — это как «бочка меда, в которой есть ложка дегтя». По словам Жээнбекова, среди кыргызских судей есть «отдельные личности, которые недостойны носить высокое звание “судья”». Он сказал, что есть случаи, когда судьи преследует свои личные корыстные цели и смягчают ответственность преступников. По его мнению, главное в работе судей — обеспечение верховенства закона и борьба против коррупции.

Жээнбеков назвал затягивание сроков рассмотрения дел «плачевным явлением». Он сказал, что в его адрес поступает много жалоб на затягивание сроков — по его мнению, это происходит из-за «бюрократии и волокиты» в судах. «Случаев, когда Верховный суд вновь и вновь рассматривает одно и то же судебное дело, очень много. Поскольку здесь речь идет о судьбе человека, я считаю, что обязательно должно быть принято решение», — заявил он.



Президент считает, что необходимо ужесточить отбор судей — чтобы судьбы людей не решали «неграмотные и нечистоплотные люди». По словам Жээнбекова, Совет по отбору судей не соблюдает требования при отборе — президент говорит, что в 2018 году отклонил 28% кандидатов.

Цифровизация поможет сделать суды более эффективными и доступными, считает президент. По его словам, на документооборот и обмен письмами уходят «тонны бумаги», а на поиски необходимых документов уходят дни. «Иногда переписка идет годами. Значит, и судебные процессы проводятся годами, нарушаются сроки рассмотрения дел», — говорит Жээнбеков. Он сказал, что нужно ускорить цифровизацию.