Лидера «Кырк Чоро» вызвали в милицию из-за угроз организаторкам женского марша

Главу движения «Кыргыз Чоролору» (более известного как «Кырк Чоро») Замирбека Кочорбаева и юриста Зарылбека Джумагазиева вызвали в милицию. Ранее участница марша за права женщин Надира Масюмова написала заявление из-за угроз в ее адрес с их стороны.

Замирбек Кочорбаев опубликовал на своей странице в фейсбуке письмо из милиции, где указано, что его и Зарылбека Джумагазиева 13 марта вызвали для проведения следственных действий.

Кечээ гей, лезбиянакаларга Кырк чоро гүл берди деп каралап жатышкандар эми эмне дейсинер? Гей лезбилер Кырк чорого иш козготту. Publicerat av Zamirbek Kochorbaev Tisdag 12 mars 2019

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках — членам «Кырк Чоро» может грозить штраф от 30 до 60 тысяч сомов или лишение свободы от шести месяцев до одного года.

Ранее участница женского марша Надира Масюмова написала заявление в милицию на Кочорбаева и Джумагазиева — последний, по словам девушки, угрожал ей расправой после эфира о марше на «Пятом канале» 11 марта.

«После марша социальные сети заполонили хейт-спичи. Мы требуем, чтобы милиция обеспечивала нам безопасность 365 дней в году, мы требуем безопасности для всех участников и участниц марша. Глава “Кырк чоро” [“Кыргыз Чоролору”] в прямом эфире на “Пятом канале” угрожал участнице марша. Мы требуем, чтобы правительство приняло меры», — заявила Масюмова.

Глава движения Замирбек Кочорбаев сказал «Клоопу», что активистки посчитали угрозой фразу о том, что члены движения знают их адреса. По его словам, они намерены подать на участников марша в суд. Юрист движения Зарылбек Джумагазиев также опроверг угрозы в адрес активисток.

Ежегодный мирный марш за права женщин прошел 8 марта — он собрал рекордное количество человек по сравнению с предыдущими годами, около 400 участников.

За несколько дней до марша власти Бишкека пытались запретить акцию из-за угрозы безопасности другим гражданам. Сама акция породила дискуссию в соцсетях — во многом из-за того, что на марше участвовали, среди остальных, члены ЛГБТ-сообщества.

Представители «Кырк Чоро» потребовали 11 марта отставки мэра Бишкека Азиза Суракматова. Они также обратились в генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности участников марша и чиновников из мэрии. Сам мэр, впрочем, заявил, что марш был законным, но некоторые лозунги назвал «провокационными».