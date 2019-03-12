Лидера «Кырк Чоро» вызвали в милицию из-за угроз организаторкам женского марша

Главу движения «Кыргыз Чоролору» (более известного как «Кырк Чоро») Замирбека Кочорбаева и юриста Зарылбека Джумагазиева вызвали в милицию. Ранее участница марша за права женщин Надира Масюмова написала заявление из-за угроз в ее адрес с их стороны.
Замирбек Кочорбаев опубликовал на своей странице в фейсбуке письмо из милиции, где указано, что его и Зарылбека Джумагазиева 13 марта вызвали для проведения следственных действий.
Милиция возбудила уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках — членам «Кырк Чоро» может грозить штраф от 30 до 60 тысяч сомов или лишение свободы от шести месяцев до одного года.
Ранее участница женского марша Надира Масюмова написала заявление в милицию на Кочорбаева и Джумагазиева — последний, по словам девушки, угрожал ей расправой после эфира о марше на «Пятом канале» 11 марта.
«После марша социальные сети заполонили хейт-спичи. Мы требуем, чтобы милиция обеспечивала нам безопасность 365 дней в году, мы требуем безопасности для всех участников и участниц марша. Глава “Кырк чоро” [“Кыргыз Чоролору”] в прямом эфире на “Пятом канале” угрожал участнице марша. Мы требуем, чтобы правительство приняло меры», — заявила Масюмова.
Глава движения Замирбек Кочорбаев сказал «Клоопу», что активистки посчитали угрозой фразу о том, что члены движения знают их адреса. По его словам, они намерены подать на участников марша в суд. Юрист движения Зарылбек Джумагазиев также опроверг угрозы в адрес активисток.
Ежегодный мирный марш за права женщин прошел 8 марта — он собрал рекордное количество человек по сравнению с предыдущими годами, около 400 участников.
За несколько дней до марша власти Бишкека пытались запретить акцию из-за угрозы безопасности другим гражданам. Сама акция породила дискуссию в соцсетях — во многом из-за того, что на марше участвовали, среди остальных, члены ЛГБТ-сообщества.
Представители «Кырк Чоро» потребовали 11 марта отставки мэра Бишкека Азиза Суракматова. Они также обратились в генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности участников марша и чиновников из мэрии. Сам мэр, впрочем, заявил, что марш был законным, но некоторые лозунги назвал «провокационными».