Прошли времена, когда общество опиралось на физическую силу. Человек, идущий в сторону прогресса, давно освободился от феодально-патриархальных понятий.

То, что наши ребята, считающие себя представителями «Кырк Чоро», не могут найти с кем бы поругаться — это явное невежество. Да, это невежество! Мы это так и должны называть, не боясь.

Если официальные власти впредь не смогут их приструнить, то одними из явлений, которые опозорят кыргызскую нацию перед миром, вполне возможно, станут выходящие за рамки поступки этих «кыркчорошников».

Кыргызстан, находящийся на пути демократического развития, не должен оставаться под давлением группы людей, которые не избавились от феодально-патриархальных понятий. Если мы хотим построить правовое государство, то общество не должно позволять им устанавливать свои порядки. Нельзя давать им возможность так поступать!

Наша эпоха — это эпоха интеллекта, стремления к образованию, культуре и прогрессу. Это не эра, когда ты должен хвастаться физической силой, даже если твои мышцы выглядят как верблюжьи горбы.

Действия этих «Кырк Чоро», как мы все поняли, были только спекуляциями о якобы защите чести нации. Но какой пример они показали обществу своими насильственными действиями!?