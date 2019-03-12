Автор этой колонки — кыргызский писатель Олжобай Шакир, один из известных популяризаторов кыргызского языка в стране. Оригинал был опубликован на его сайте ruhesh.kg. Редакция «Клоопа» публикует адаптированный перевод его слов со стилистическими правками.
Прошли времена, когда общество опиралось на физическую силу. Человек, идущий в сторону прогресса, давно освободился от феодально-патриархальных понятий.
То, что наши ребята, считающие себя представителями «Кырк Чоро», не могут найти с кем бы поругаться — это явное невежество. Да, это невежество! Мы это так и должны называть, не боясь.
Если официальные власти впредь не смогут их приструнить, то одними из явлений, которые опозорят кыргызскую нацию перед миром, вполне возможно, станут выходящие за рамки поступки этих «кыркчорошников».
Кыргызстан, находящийся на пути демократического развития, не должен оставаться под давлением группы людей, которые не избавились от феодально-патриархальных понятий. Если мы хотим построить правовое государство, то общество не должно позволять им устанавливать свои порядки. Нельзя давать им возможность так поступать!
Наша эпоха — это эпоха интеллекта, стремления к образованию, культуре и прогрессу. Это не эра, когда ты должен хвастаться физической силой, даже если твои мышцы выглядят как верблюжьи горбы.
Действия этих «Кырк Чоро», как мы все поняли, были только спекуляциями о якобы защите чести нации. Но какой пример они показали обществу своими насильственными действиями!?
Возможно ли считать храбростью действия людей, которые угрозами отпугнули иностранных инвесторов и с помощью шантажа сорвали экономические проекты? И после этого они показывают себя в качестве «Кырк чоро» — 40 кыргызских джигитов Манаса, защищающих народ Кыргызстана.
Чуть что им не понравится в стране, так они сразу идут и устраивают кипиш — какое у них есть на это право? Кто они такие, чтобы ущемлять права других? Кто вообще дал им такие полномочия? Если им никто эти полномочия не давал, то чем же они отличаются от скинхедов?
Если кыргызская власть, которая до сих пор не может выйти из под влияния криминала, не остановит действия «Кырк Чоро», то тогда завтра же они сядут ей на голову. Разве это нужно обществу?
И как вообще можно их беспредел воспринимать как акт патриотизма? После того, что они сделали, как их вообще можно считать патриотами!?
Избивать и домогаться девушек и женщин, которые из-за безработицы в стране вынуждены заниматься секс-работой — какой нормальный человек, ощущающий себя потомком кыргызов, будет это поддерживать и считать храбростью?!
Вот если бы они нашли инвесторов, которые создали бы рабочие места для этих женщин, тогда я бы назвал их патриотами.
Несомненно, если бы «Кырк Чоро» обладали мужской честью — разоблачали не секс-работниц, а владельцев притонов среди чиновников, и заставляли бы их краснеть на площади «Ала-Тоо» — тогда бы я поддерживал их действия. Тогда я бы прославлял их, говорил бы: «Вот они, молодцы, думающие о будущем нации!»
Тех, кто нападает на кыргызстанок, выходящих замуж за иностранцев, или избивает тех, кто вынужден заниматься секс-работой — это никакая не храбрость, а жестокость и неграмотность. Такие действия «кыргызских джигитов» — это низость.
Вот теперь «Кырк Чоро» 13 марта хотят организовать митинг с требованием отставки мэра Азиза Суракматова из-за того, что он дал разрешение на организацию мирного марша за права женщин и защиту прав ЛГБТ.
Это что за беспредел!? Представители ЛГБТ-сообщества разве с луны свалились? Они точно такие же, как и «Кырк Чоро» — обычные люди, но с другой сексуальной ориентацией. Более того, они — представители молодежи, рожденной, выросшей, воспитанной и получившей образование в Кыргызстане! А сегодня они являются самым уязвимым и незащищенным слоем общества.
Они точно такие же кыргызы! Их единственная особенность лишь в том, что — с божьей силой, они родились лесбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами (мой собственный сын тоже родился трансгендером — О. Ш.). Они же не по собственному желанию стали такими — это просто их судьба! Это не мусор, который нужно отделить от общества, а живые люди! Сексуальная ориентация — это не желание, а просто загадочный закон природы…
Узнали ли «Кырк Чоро», что такое ЛГБТ, прежде, чем считать чем-то из ряда вон выходящим убеждения многих сторонников феминизма, которые вышли защищать интересы ЛГБТ-сообщества!?
Никто из «Кырк Чоро», не зная ничего об антропологии, воспринимают ЛГБТ как нечто, что пришло из западных стран, нечто ошеломляющее и ужасающее. Ну и черт с вами!
Из-за того, что в советское время эту проблему активно скрывали, открытых обсуждений этого вопроса в обществе не было. А считать представителей ЛГБТ грязными только потому, что западные страны относятся к ним с пониманием — это абсолютное невежество! ЛГБТ-сообщество в нашем обществе является беззащитным меньшинством, которое подвергается притеснению со стороны «Кырк Чоро», как самый слабый слой общества.
Почему депутаты парламента, которые слышат, видят и знают об их уму непостижимых действиях, не принимают никаких мер? Где интеллигенция, которая должна показать нации пример достоинства и чести? Почему журналисты не объясняют, что это абсолютное невежество? И вообще, есть ли совесть у кыргызской власти, которая позволяет солдатам «Кырк Чоро», по сути, заниматься самоуправством?