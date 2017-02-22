Жители села Ак-Таш Чаткальского района Джалал-Абадской области подтвердили, что получили гуманитарную помощь, доставленную МЧС. Гуманитарный груз с продовольствием и шифером доставили жителям спустя неделю после обильного снегопада.

Житель села Ак-Таш Жанарбек Рысдоолотов сообщил в интервью Kloop.kg, что сельчане получили гуманитарную помощь 22 февраля.

Министерство чрезвычайных ситуаций доставило более тонны продовольствия для жителей Акт-Таша:

консервированная тушенка — 300 кг;

макароны — 600 кг;

чай — 108 кг.

Также в гумпомощь входило 60 коробок со средствами гигиены — мыло, шампунь, зубная паста и стиральный порошок.

В дополнение к вещам первой необходимости МЧС раздаст сельчанам 300 одеял, 120 ведер, 120 брезентов, 60 коробок столовой утвари и 120 канистр.

Глава Чаткальского айыл окмоту Бакыт Исабеков сказал, что ситуация нормализуется.

«Сейчас в селе высота снега составляет два метра, но дорога открыта, погода ясная, а то, что рассказывают в соцсетях о катастрофической ситуации, так это просто поддаются панике. Продуктов мало, но сегодня вечером “комки” должны забить товарами», — сказал Исабеков.

В селе Ак-Таш снег непрерывно шел неделю — с 13 по 19 февраля –, в сутки выпадало около полуметра снега. Из-за снежных завалов невозможно было выехать за пределы села.

Сельчанин Жанарбек Рысдоолотов выложил видео в «Фэйсбук» о том, как все село оказалось под сугробами снега. В своем видео Рысдоолотов обратился МЧС и народу Кыргызстана с просьбой о помощи. В интервью Kloop.kg он сообщил, что в магазинах села не осталось продуктов питания, у 200 жителей закончились запасы еды.

«В наших магазинах осталась одна мука. Но разве можно только ей одной питаться? Поэтому сельчане обращаются к народу Кыргызстана и нашим властям с просьбой о помощи», — сказал он.

По сообщению пресс-службы МЧС, гуманитарную помощь должны были направить еще 17 февраля, на следующий день после введения введения режима чрезвычайной ситуации. Однако, машины с грузом застряли в дороге из-за «снежного бурана».

«На перевале Чапчыма был снежный буран, плохая видимость и лавиноопасность. Оперативной группе МЧС КР под руководством заместителя министра Равшана Рысбаева пришлось развернуться. Автомашины с гумгрузом были временно приостановлены», — сообщило МЧС.

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