Генеральный прокурор Индира Джолдубаева раскритиковала предлагаемую поправку в закон «О статусе судей», которая обязывает спецслужбы прослушивать телефоны родственников судей. Инициатор поправки — лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов — считает, что новая Конституция позволяет ввести такую норму.

Джолдубаева посчитала, что законопроект нарушает право граждан на тайну переписки и телефонных разговоров.

«Я ничуть не умаляю благие цели проекта закона. Понятен процесс дачи согласия самого судьи на прослушку его телефона. Но то, что он дает разрешение прослушивать телефоны близких родственников, не нарушает их права, которые защищены Конституцией?» — задалась вопросом генпрокурор.

Один из авторов законопроекта Омурбек Бабанов сказал, что прослушка родственников судей это тоже самое, что указывать информацию о доходах родственников в декларации.

«Мы же сейчас сдаем декларации о доходе и имуществе и там указываем данные своих близких родственников», — сказал Бабанов.

Он также сказал, что новая Конституция позволяет это сделать, потому что там прописано, что можно вводить определенные ограничения для судей, но не указано, какие именно.

Джолдубаева отметила, что авторам законопроекта придется обратиться в Конституционную палату, чтобы утвердить эту поправку.

Правозащитница Рита Карасартова считает, что эта поправка может привести к тому, что вся судебная система окажется под Госкомитетом национальной безопасности.

«Введение нормы о прослушке судей и их близких родственников отдаст на откуп ГКНБ всю судебную систему, ведь прослушкой будут заниматься именно они. Все мы видим, как сегодня работает ГКНБ по изъятию запрещенной, экстремистской литературы. Они и подкидывают ее. А если вдруг судье позвонят и скажут “а я вот подготовила те 8 тысяч долларов”, то ведь этого будет достаточно», — сказала она.

Законопроект, предлагаемый депутатами, помимо прослушки, предлагает проверять на полиграфе будущих судей Верховного суда.

Инициаторы отмечают, что законопроект поможет обеспечить в Кыргызстане «независимую, справедливую и прозрачную» судебную систему.

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