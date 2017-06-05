В интернете появилось видео, на котором жители жилмассива «Ак-Ордо» Сокулукского района Чуйской области избивают связанного молодого человека и обвиняют его в попытке изнасилования школьницы. В милиции сообщили, что на молодого человека возбуждено уголовное дело по заявлению местных жителей.

Представитель пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов сказал в интервью Kloop.kg, что распространенное в интернете видео c избиением связанного молодого человека было записано 3 апреля 2017 года.

После этого в УВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что жители жилмассива «Ак-Ордо» задержали молодого человека, который приставал к девочке.

«Он угрожал ребенку и пытался [изнасиловать], но проникновения как такового не было», — сказал Токтосунов.

Жители жилмассива отобрали у молодого человека нож, которым он угрожал школьнице, и связали его.

Затем мужчину передали сотрудникам милиции Сокулукского района. По этому факту следственным отделом Сокулукского района было возбуждено уголовное дело по статье «Попытка изнасилования». Все материалы дела 2 июня передали в Сокулукский райсуд.

Токтосунов сказал, что по отношению к жителям не предпринято никаких действий, потому что на них никто не писал заявление.