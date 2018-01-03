Закон о госпособиях отложили до марта

Дети на озере Каракуль. Фото: Рустем Ильясов / Kloop.kg

С января в Кыргызстане начал действовать закон об обязательных детских пособиях — теперь государство должно выплачивать денежные пособия многодетным семьям за каждого ребенка.

Однако в правительстве заявили, что схема выплат пока не проработана и попросили отсрочки до марта. Парламент одобрил предложение кабинета министров, президент Сооронбай Жээнбеков также согласился с отсрочкой выплат.

За это время будет создана рабочая группа из депутатов парламента и общественных деятелей для «усовершенствования системы обеспечения государственными пособиями».

Кто и как будет получать пособия:

• Единовременно — матери по случаю рождения ребенка. Предварительная сумма — 4000 сомов;

Ежемесячно:

• Семьи, в которых есть дети возрастом до трех лет. Предварительная сумма — 700 сомов на ребенка;

• Семьи, у которых более трех детей (на каждого ребенка до 16 лет). Предварительная сумма — 500 сомов на ребенка;

• Опекуны детей до 18 лет, оставшихся без одного или двух родителей;

• Дети до 18 лет, родившиеся от матерей с диагнозами ВИЧ или СПИД;

• Дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;

Пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют права на получение пенсии. Суммы выплат для большинства категорий пока не установлены, а для других установлены лишь предварительно.