Выросли цены на сигареты, появилась государственная электронная библиотека, заработал Таможенный кодекс ЕАЭС — какие еще законы начали или начнут действовать в Кыргызстане с начала 2018 года?
Коротко:
— Откладывают выплаты детских пособий до марта
— Государство начало регулировать производство алкогольной продукции
— Будет создана Национальная электронная библиотека
— Ратифицировали Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
Закон об увеличении стоимости сигарет
С 1 января стоимость всех табачных изделий повысилась на пять сомов. С каждым последующим годом стоимость на сигареты будет увеличиваться на 10 сомов — так будет продолжаться до 2020 года.
По словам премьер-министра Сапара Исакова, меры по подорожанию сигарет связаны с тем, чтобы сократить потребление табака и укрепить здоровье кыргызстанцев.
Депутат парламента Дастан Бекешев — один из инициаторов законопроекта — считает, что это принесет дополнительный доход в бюджет страны. По предварительным подсчетам, повышение цен на сигареты позволит собрать государству около 938 млн сомов налогов.
Закон о госпособиях отложили до марта
С января в Кыргызстане начал действовать закон об обязательных детских пособиях — теперь государство должно выплачивать денежные пособия многодетным семьям за каждого ребенка.
Однако в правительстве заявили, что схема выплат пока не проработана и попросили отсрочки до марта. Парламент одобрил предложение кабинета министров, президент Сооронбай Жээнбеков также согласился с отсрочкой выплат.
За это время будет создана рабочая группа из депутатов парламента и общественных деятелей для «усовершенствования системы обеспечения государственными пособиями».
Кто и как будет получать пособия:
• Единовременно — матери по случаю рождения ребенка. Предварительная сумма — 4000 сомов;
Ежемесячно:
• Семьи, в которых есть дети возрастом до трех лет. Предварительная сумма — 700 сомов на ребенка;
• Семьи, у которых более трех детей (на каждого ребенка до 16 лет). Предварительная сумма — 500 сомов на ребенка;
• Опекуны детей до 18 лет, оставшихся без одного или двух родителей;
• Дети до 18 лет, родившиеся от матерей с диагнозами ВИЧ или СПИД;
• Дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;
Пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют права на получение пенсии. Суммы выплат для большинства категорий пока не установлены, а для других установлены лишь предварительно.
О регулировании производства алкоголя и спирта
С начала этого года правительство начнет регулировать производство и розничную продажу алкогольной продукции, а также следить за оборотом этилового спирта.
Для соблюдения требований по производству алкоголя, власти решили создать «Единую государственную автоматизированную информационную систему» (ЕГАИС). С ее помощью они смогут отслеживать объемы производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Власти считают, что введение этой системы увеличит налоговые поступления в государственный бюджет.
Само внедрение системы, которая будет контролировать количество и качество алкоголя, обойдется Кыргызстану примерно в 1,5 млн сомов. Эти деньги пойдут на закупку оборудования для центра по обслуживанию ЕГАИС.
О библиотечном деле
Изменения в закон предполагают создание Национальной электронной библиотеки — она нужна, чтобы сохранить исторические документы и фотографии. Еще будет создан Межведомственный библиотечный совет, который займется стратегией библиотечного развития, национальными библиотечными программами и координацией работы библиотек.
Закон также запрещает переводить библиотеки в непригодные помещения и обязывает государство обеспечивать их необходимым финансированием.
В законе также прописано право читателей получать доступ к интернету в библиотеках, а «национальных меньшинств» — пользоваться библиотечным фондом на их родном языке (если он есть).
Еще, по новому закону, книжные памятники (например, рукописные книги и редкие печатные издания) будут теперь регистрироваться в специальном реестре.
Закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС
С января на территории Кыргызстана, как и в других странах-членах ЕАЭС, начали действовать единые правила таможенного регулирования.
Согласно договору, с января 2018 года началось упрощение таможенных процедур, автоматизация таможенных операций и применение механизма «единого окна». Часть операций, в том числе и растаможивание грузов, теперь будут переводиться в электронный вид, а с перевозок воздушным и железнодорожным транспортом будут брать меньше платежей.