Депутат Шыкмаматов обжаловал штраф в 5 млн сомов

Адвокаты депутата Алмамбета Шыкмаматова подали апелляцию в Бишкекский городской суд. В декабре политика признали виновным в продаже Счетной палате автомобиля своей жены и приговорили к штрафу в 5 млн сомов.

О подаче апелляции изданию «Азаттык» сообщила юрист Чинара Джакупбекова. По ее словам, доводы защиты рассмотрят в Бишкекском городском суде.

20 декабря 2017 года сам Шыкмаматов заявил, что не согласен с приговором Первомайского суда Бишкека, который признал его виновным в продаже автомобиля своей жены Счетной палате и приговорил его к штрафу в 5 млн сомов.

Депутат считает, что дело против него носит «политический характер».

«Суд признал меня виновным, чтобы прикрыть следствие и прокуратуру, которые неправильно возбудили на меня уголовное дело. Я ни в чем не виновен. Там нет не только состава преступления, но и самого преступления», — сказал тогда политик.

19 декабря суд посчитал, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены «Мерседес-Бенц Е320» стоимостью $14,5 тысяч, в то время как машина стоила около $10 тысяч. Судья не назначил депутату наказания в виде лишения свободы, поскольку тот никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Дела против Шыкмаматова и «атамекеновцев»

Генпрокуратура возбудила на Шыкмаматова дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» в феврале 2017 года.

Позже на суде прокуратура поменяла статьи обвинения на «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».

Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступали с критикой уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Соратника Шыкмаматова и лидера партии Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Текебаев, по версии следствия, пообещал Маевскому предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Еще одного члена партии — экс-генпрокурора Аиду Салянову — приговорили к 5 годам тюрьмы за продление лицензии Алексею Елисееву, адвокату Максима Бакиева.

Но исполнение приговора в отношении Саляновой отсрочено до 2029 года из-за того, что у нее есть маленький ребенок.

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