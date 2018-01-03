Крупнейшие протесты за восемь лет: Что происходит в Иране?

С конца декабря 2017 года Иран охватила волна митингов, которые продолжаются уже шестой день. Лозунги протестующих сначала были полны недовольства ростом цен на продукты питания, но постепенно стали все более политическими. Жертвами митингов стали более 20 человек, более 450 задержаны.
С чего все началось?
Первые протесты начались 28 декабря 2017 года во втором по величине городе Ирана Мешхеде. Изначально люди вышли на улицы из-за недовольства ростом цен на продукты питания — яйца за неделю подорожали вдвое.
Постепенно митингующие начали переходить и к политическим лозунгам, в частности, против произвола полиции, а также они требовали освободить политзаключенных.
29 декабря протесты начались еще в пяти городах страны. После Мешхеда сообщения о митингах стали поступать из городов Решт и Керманшах, а также из Шираза, Исфаханы и Хамадана. Только в Мешхеде полицейские арестовали 52 протестующих.
Вскоре начались первые стычки митингующих с полицейскими и силами Корпуса стражей Исламской Революции — это особое подразделение вооруженных сил Ирана, отвечающее за обеспечение нацбезопасности.
Первые митингующие вышли на улицы столицы страны — Тегерана — утром 30 декабря. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.
Эти протесты стали крупнейшими с 2009 года — тогда на улицы вышли люди, которые были недовольны победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах. Однако тогда протестующие, в основном, были в Тегеране и их подавили. Но впервые с революции 1979 года протесты охватили всю страну.
За шесть дней протестов жертвами столкновений стали как минимум 21 человек. Полиция задержала более 450 митинговавших, некоторым из них грозит смертная казнь.
Из-за чего иранцы вышли на улицы?
Одной из главных причин называют последствия ядерного соглашения Ирана, которое страна заключила в 2015 году. Сделка предусматривала снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.
Президент Ирана Хасан Рухани рассчитывал обеспечить рост экономики в стране именно за счет снятия санкций, введенными совбезом ООН. Однако из-за смены президента США этого не произошло. Новоизбранный президент Дональд Трамп отказался от планов предыдущей администрации и в октябре 2017 года пообещал пересмотреть договоренности.
Несмотря на наличие антиправительственных лозунгов, среди протестующих нет явных лидеров. Это отличает нынешние протесты от митингов восьмилетней давности, когда оппозиционеры пытались оспорить результаты президентских выборов.
Лозунги протестующих
Иранцы недовольны не только экономическим положением в стране, но и неравенством между средним классом и политическими и религиозными элитами.
В частности, в городе Мешхеде несколько человек арестовали за лозунги «Смерть президенту Рухани» — другой популярной фразой среди протестующих стала «Смерть высоким ценам».
Кроме Рухани, в лозунгах появилось имя верховного руководителя Ирана — аятоллы Али Хосейни Хаменеи — протестующие выкрикивают «Али, оставь страну в покое».
Студенты Тегеранского университета протестуют с лозунгами «Консерваторы и реформаторы, игра окончена». Таким образом, они выражают свое недовольство тем, что все политические силы, которые есть в парламенте, вызывают у них раздражение.
Так как Иран поддерживает правительство Башара Асада в Сирии, охваченной гражданской войной, протестующие используют лозунги «Уходите из Сирии, подумайте о нас».
Кроме того, некоторые протестующие выкрикивают «Смерть России», тем самым показывая свое отношение к позиции Москвы, которая поддержала итоги президентских выборов в 2009 году, когда страну возглавил Махмуд Ахмадинежад.
Позиция Тегерана
Президент Хасан Рухани в своем обращении к гражданам 1 января заявил, что у иранцев есть право критиковать власти.
«Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство», — цитирует Рухани информагенство PressTV.
Несмотря на это, президент считает, что за организацией массовых протестов стоят США. По мнению президента Ирана, протестующих также может поддерживать и Саудовская Аравия — страны расторгли дипломатические отношения в 2016 году. Это произошло после того, как в начале года сотни иранцев закидали аравийское посольство в Тегеране коктейлями Молотова. Их недовольство вызвала казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, которая произошла в Саудовской Аравии.
Власти страны заявили о задержании нескольких «агентов», которые специально провоцировали беспорядки. Аятолла Хаменеи 2 января заявил, что протесты в стране организовали «враги», используя «деньги, оружие, политические заявления и разведку».
Несмотря на позицию президента, власти призывают граждан не принимать участия в митингах. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли сказал, что участники протестов «создадут проблемы для самих себя и других граждан».
Что происходит со СМИ и интернетом?
Телевидение в Иране рассказывает о происходящих событиях, хотя и находится под контролем государства. В частности, телеканалы сообщили о шести убитых в городе Кахдариджан — по словам журналистов, протестующие пытались завладеть оружием в полицейском участке.
В то же время, по телевидению сообщают и о проправительственных митингах, направленных в поддержку президента Рухани и верховного аятоллы Али Хосейни Хаменеи.
В разгар протестов в Иране заблокировали мессенджер Telegram и соцсеть Instagram. Власти назвали это временными мерами и объяснили стремлением «поддержать мир и безопасность граждан».
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил блокировку мессенджера «публичным отказом» сервиса блокировать отдельные каналы, которыми пользовались митингующие.
Однако 31 декабря Дуров лично объявил о блокировке канала “amadnews” за «публичные призывы к насилию». Всего на канал было подписано более 1,4 млн человек. Подписчикам распространили информацию о том, как правильно использовать «коктейль Молотова» против полиции.
До этого к Дурову лично обратился министр коммуникаций Ирана Азари Джахроми с требованием блокировки канала, призывающего к насилию в отношении полицейских.
В Иране Telegram — один из самых популярных мессенджеров. Им пользуются около 40 млн человек. В 2016 году на него приходилось около 40 процентов всего интернет-трафика страны. Популярность мессенджера связана с тем, что в стране заблокированы многие западные сервисы.
Реакция мирового сообщества
Через день после начала протестов Госдепартамент США прокомментировал волнения в стране. Америка обвинила власти Ирана в том, что они «превратили богатую страну с богатой историей и культурой в экономически истощенное государство-изгоя, главными экспортными товарами которого являются насилие, кровопролитие и хаос».
Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что США следят за событиями в Иране.
«Народ наконец-то понял, что его деньги и богатства разворовывают и отправляют террористам. Похоже, что они не будут дальше соглашаться с этим. США очень внимательно следит за нарушениями прав человека», — говорится в сообщении президента Трампа.
В ответ, Министерство иностранных дел Ирана призвало президента США задуматься над внутренними проблемами страны.
«Лучше бы он попытался заняться внутренними вопросами США, такими как ежедневные убийства большого количества людей в стране во время вооружённых столкновений и перестрелок, а также миллионами бездомных и голодных людей», — цитирует агентсво RT представителя иранского МИДа.
Министерство иностранных дел России назвало происходящее «внутренним делом Ирана» и призвало другие страны не вмешиваться в эти события.