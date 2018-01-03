Крупнейшие протесты за восемь лет: Что происходит в Иране?

Эти протесты стали крупнейшими с 2009 года — тогда на улицы вышли люди, которые были недовольны победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах. Однако тогда протестующие, в основном, были в Тегеране и их подавили. Но впервые с революции 1979 года протесты охватили всю страну.