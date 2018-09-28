В Бишкеке низкий уровень доверия к милиционерам, и это подтверждают даже официальные индексы от Нацстаткома. И на то есть причины — милиционеры были не раз уличены в пытках или, например, в вымогательстве взятки. Но что будет, если просто подойти к ним на улице и попросить о помощи?

Специально для этого, журналисты «Клоопа» провели эксперимент в самых разных районах столицы — от центральной площади «Ала-Тоо» до окраин Ошского рынка.

Мы собрали волонтёров, которые представляли несколько разных групп — были и туристы, были и девушки, и парни, и русскоязычные, и кыргызоязычные люди. Все они подходили к милиционерам и просили о простой помощи — в основном, пытались узнать, как пройти куда-либо или найти какую-нибудь услугу.

И хотя наш эксперимент мог быть и не репрезентативен, результаты оказались удивительны — лишь один из десятка милиционеров, с которыми разговаривали наши волонтёры, проигнорировал просьбу о помощи.

Все остальные помогали и, в целом, были дружелюбно настроены даже к пакистанскому студенту — учащиеся из Индии и Пакистана особенно часто жалуются на недружелюбное отношение со стороны правоохранительных органов.

Всех милиционеров, у которых мы просили помощи, мы снимали на скрытую камеру, и вот что получилось: