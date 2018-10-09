Пресс-секретарь ГКИТиС Анара Мамытова сказала «Клоопу», что они подали иск, потому что считают, что решение тендерной комиссии о победе компании «Вега» «более чем объективное, взвешенное и справедливое».

«В тендерную комиссию входили депутаты, представители неправительственных организаций, гражданский сектор, госорганы и один представитель Госкомитета связи. Это было решение межведомственной комиссии», — сказала Мамытова.

Ранее 5 октября независимая межведомственная комиссия отменила результаты тендера по проекту «Безопасный город». Причиной такого решения стало то, у победителя тендера, компании «Вега», не оказалось документов, доказывающих их опыт в подобных проектах, как «Безопасный город».

Также МВД России заявило, что камеры «Веги» завышали скорость грузовых автомобилей, а также отключалась из-за перепадов электричества. Представители «Веги» пообещали, что в Кыргызстане их камеры будут работать «бесперебойно» и они «учли все недостатки».