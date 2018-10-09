Лучшие сезоны для поездки в Узбекистан — это осень и весна. Журналистка «Клоопа» Александра Титова вместе с коллегами провела свой отпуск в соседней стране и рассказывает, как недорого и интересно отдохнуть в Узбекистане.

В узбекских Бухаре, Самарканде и Хиве до сих пор стоят крепости, минареты и мечети 14-го века, которые описывают легенды и историю Кокандского и Бухарского ханств. Но раньше туристам из Кыргызстана почти невозможно было пройти погранконтроль в соседней стране, если у них не было приглашения с узбекской стороны и подтверждения, что человека там ждут.

Спустя два года после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в страну потянулись туристы — благодаря послаблениям для въезда иностранцев в страну, которые принял новый президент Шавкат Мирзиеев.

В Узбекистане приятно удивляет гибкость цен, да и торговаться в этой стране можно везде.

При рациональном планировании недельного путешествия в Узбекистан можно уложиться в 200-250 долларов:

• 100 долларов — жилье, еда и (если надо) алкоголь;

• 50 долларов — дорога до Ташкента и обратно, и поездки внутри Узбекистана;

• 50 долларов — сувениры и подарки друзьям.

Мавзолей саманидов в Бухаре. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Сколько стоит транспорт из Бишкека в Ташкент?

С Западного автовокзала Бишкека можно уехать в Ташкент на автобусе всего за 1050 сомов. В пути придется провести 12 часов, проехать 651 километр и увидеть из окна казахские города Тараз и Шымкент. Это самый дешевый способ добраться из северной части Кыргызстана до столицы Узбекистана.

За поезд придется отдать дороже — 3345 сомов в купе, 2495 сомов в плацкарте, при этом дорога занимает целых 20 часов. Да и ходят поезда только летом — в не самое лучшее время для поездки.

Из Бишкека в Ташкент можно в любое время долететь на самолете, это займет чуть больше часа, но билет может стоить примерно 18 тысяч сомов в одну сторону, если вы не позаботились о нем заранее и не нашли более выгодный вариант.

Очередь на казахско-узбекской границе. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Что с регистрацией?

Сложности с пересечением границы отпали — при въезде в Узбекистан теперь не нужно даже заполнять миграционные карты. Но кыргызстанцы могут находиться в стране без регистрации только три дня. В течение этого времени нужно заселиться в гостиницу или хостел, где вас зарегистрируют. Талон регистрации нужно сохранить до выезда из Узбекистана — на границе его надо показать пограничникам.

Также можно зарегистрироваться, если вы остановились у знакомых. В июле 2018 года для этого запустили специальный онлайн-сервис, через который можно регистрировать туристов — это должен сделать собственник жилья в Узбекистане, у которого есть местная банковская карта.

Где лучше менять деньги?

Не меняйте все деньги при въезде в Узбекистан — там курс доллара сильно занижают. С собой можно взять сомы — их принимают валютные менялы на базарах — но лучше брать доллары. Их можно поменять на сумы в официальных банках, в которых стабильный курс.

Пруд в парке ташкентском парке Навои. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Как там с интернетом?

Довольно плохо. В кафе или ресторанах спасения тоже нет — там вам дадут пароль, но не факт, что скорости wi-fi вам хватит даже на простейшие задачи.

Советую сразу по приезду купить сим-карту одного из сотовых операторов: «Билайн» или UMS. К примеру, мы приобрели за 38 тысяч сумов (330 сомов) сим-карту от «Билайна» и 1,5 Гб интернета.

Не сказать, что интернет позволял чувствовать себя свободно как в Бишкеке. Сайт «Клоопа» в Узбекистане заблокирован, а фейсбук почти не обновлялся. Интернет выручал при навигации по метро, городам, поиске хостелов и при желании узнать историю какого-нибудь места.

На чем лучше передвигаться в городах и между ними?

В Ташкенте вопросы с транспортом решает метро. На нем всего за 1200 сумов (10 сомов) вы можете попасть из одной точки города в другую. Это самый быстрый и прохладный транспорт Ташкента — в этом ему уступают автобусы, маршрутки и такси, посадка на которое стоит от двух тысяч сумов (16 сомов).

Между городами удобно передвигаться на скоростных поездах — это комфортно, чисто и быстро. За пару часов можно попасть в любой туристический город, кроме Хивы — рейсов туда нет. Но из Ташкента можно купить билет на обычный поезд в этот город. Билеты стоят примерно 46 тысяч сумов (390 сомов).

Пользуйтесь такси только в крайнем случае — ориентироваться и передвигаться на общественном транспорте в узбекских городах несложно, а гулять приятно.

Ташкентскому метро 41 год. В начале июня 2018 года внутри него, наконец, официально разрешили снимать фото и видео. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Почти все здесь ездят на машинах Daewoo, Ravon и Chevrolet, которые производят в Узбекистане. За несколько дней в Ташкенте можно увидеть всего пару «Тойот» или «Ауди» — по словам местных, это сразу выделяет их владельцев как богатых людей.

Машины в Узбекистане и правда дорогие — местные жители говорят, что подержанный «Шевроле» можно купить за пять тысяч долларов, а новая такая машина стоит 15 тысяч. А купить иномарку за рубежом будет стоить в два раза дороже ее стоимости — на таможне придется заплатить большой налог.

Милиция, парки и улицы

В Ташкенте, Самарканде и Бухаре очень чисто. Люди там мусорят так же, как и в Бишкеке, но муниципальные службы успевают все убирать.

В столице уборка проходит не только утром, а в течение всего дня — дворники и садовники ухаживают за клумбами, вычищают мусорные баки, подметают от пыли тротуары.

На улицах Ташкента много милиционеров — они проверяют сумки людей на входах в метро, в парках и местах отдыха. В других городах патрульных гораздо меньше.

Большинство граждан Узбекистана — мусульмане. Но людей в традиционной мусульманской одежде здесь почти нет — за шесть дней мы видели только несколько женщин в хиджабах. Девушек в футболках и шортах не в пример больше.

По понедельникам музеи не работают – там выходной. Но это не значит, что в этот день будет неинтересно — можно полюбоваться архитектурой города.

В Ташкенте обязательно сходите в парк Навои и в мемориальный комплекс памяти жертв репрессий — они находятся в центре Ташкента, а вход туда бесплатный. Внутри парка Навои раньше было два озера, но одно уже высохло, а другое пока закрыто для купания. Правда это не останавливает детей.

Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Есть и платные парки. Вход в Японский парк стоит 20 тысяч сумов (173 сомов). Это большой парк с декоративным озером и открытыми беседками, где можно подзарядить телефон, посидеть в тишине, полюбоваться японскими фонарями из камня.

Рядом, через озеро с фонтаном, есть парк развлечений. Заплатив за вход 30 тысяч сумов (260 сомов), можно сколько угодно кататься на всех аттракционах, которых там около десяти: среди них американские горки, замок страха (он выглядит действительно как настоящий замок) и молот — что-то вроде аттракциона «Камикадзе» в бишкекском полуразвалившемся парке «Фламинго», только в разы больше и быстрее.

Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий в Ташкенте. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Еда, выпивка и жилье

В Ташкенте, Самарканде и Бухаре много отелей и хостелов, во многих можно забронировать себе место заранее, позвонив по номерам администраторов, которые легко найти в интернете. Стоимость — от 7 до 15 долларов за ночь. В Самарканде можно даже не заселяться — все значимые объекты можно посмотреть за один день, а потом в ночь уехать в следующий город.

Где жили мы? В Ташкенте — хостел «Топчан» по 7 долларов в сутки (включая регистрацию); в Бухаре — хостел Mohinur по 11 долларов в сутки (и еще два доллара за регистрацию), и Payraviy, который стоил 12 долларов, включая стоимость регистрации.

Еда в Узбекистане калорийная и вкусная. Ош (так по-узбекски будет плов) здесь готовят по особенному рецепту с добавлением изюма и нута. Правда плов во всех заведениях подают только с 11 до 14 часов — позже его просто не остается, а заново его уже не готовят.

Так выглядит ош с маленькой буквы — в Узбекистане так называют плов. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Кроме плова в узбекских кафе можно найти кухню на любой вкус. Особенной популярностью пользуются шашлык и цыпленок табака.

В Ташкенте много баров и клубов с интересным интерьером и большим выбором местного пива и вина. В интернете можно найти кучу адресов интересных заведений в любой части города, работающих до 6 утра.

Бар можно найти на любой бюджет — например, в «Клевере» счет за вечер на троих выходит на 60-80 тысяч сумов (600-700 сомов). А в пафосном «Челси-пабе» депозит при входе составляет 100 тысяч сумов с человека (854 сома). Отличие этих баров в основном в местонахождении и статусе клиентов. Если в первый посетители приезжают в основном на такси, то во второй — на дорогих иномарках.

Алкоголь и сигареты продаются только в специальных магазинах, барах и пабах, у которых есть на это лицензия. При этом спецмагазины по закону можно открыть только как минимум в пятиста метрах от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

Рынок Чорсу — торг обязателен

Если вы любите восточные сладости, пряности, ткани и глиняную посуду, то рынки Узбекистана для вас. Самый яркий и богатый историей — Чорсу. Он находится в Ташкенте, прямо за действующим несколько веков медресе Кукельдаш, в которое тоже стоит сходить (вход — 10 тысяч сумов или 85 сомов).

Сухофрукты под куполом рынка Чорсу. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Рынок Чорсу это огромное здание под куполом диаметром около 300—350 метров — с красивым резным орнаментом. Само здание трехэтажное, на каждом из этажей широкие проходы и большие прилавки с овощами, фруктами, орехами, крупами, пряностями, восточными сладостями и мясом.

На первом этаже расположены бутики с дешевыми сувенирами, тканями, коврами и многим другим. Торговаться здесь не просто принято, а необходимо. Продавцы специально завышают цены, чтобы вступить в спор с покупателем.

• Женский чапан можно купить за 115 тысяч сумов (996 сомов) — изначально он продавался за 150 тысяч.

• Сувенирные магнитики мы покупали за четыре тысячи сумов (34 сомов), а начальная их цена была пять-семь тысяч.

Местные жители рассказали нам, что кыргызским и таджикским туристам местные торговцы договорились делать скидки «из-за маленьких зарплат».

Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Бухара — история в каждом камне

От Ташкента до Бухары 500 км, восемь часов на поезде. Билет на плацкарт стоит 72 тысячи сумов (615 сомов). Город довольно маленький, поэтому там не стоит брать такси — всю Бухару можно обойти пешком.

Несмотря на то, что здания тут строились в разные века, архитектура в Бухаре довольно однотипная. В старой части города настоящий рай для тех, кто мечтал стать археологом или архитектором — древние минареты, мечети и медресе, крепость бухарского эмира, бани, караван-сараи, мавзолеи.

Бухарский минарет Калян когда-то служил маяком для караванщиков. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Экскурсоводов искать не придется — они сами предлагают услуги на площади караван-сараев. За 50 тысяч сумов (433 сомов) с человека вам покажут 26 достопримечательностей, правда за вход внутрь них нужно платить отдельно.

Если вы оказались в Бухаре, вам стоит побывать в фотогалерее одного из самых известных фотографов Узбекистана Шавката Болтаева и его учеников. Снимки о жизни бухарцев висят в рамах на стенах, их копии можно купить по 10 тысяч сумов (84 сома).

Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Еще в галерее есть коллекция старых фотоаппаратов.

Зиндан — подземная тюрьма, которая находится внутри скалы рядом с жилыми домами. Внутри нее есть музей и реконструкция того, как содержались заключенные в средние века. В одном из залов в полу есть яма, в которую туристы теперь кидают деньги на удачу. А раньше в ней держали заключенных.

Население в Бухаре не такое интернациональное как в Ташкенте — среди бухарцев в основном таджики, а узбеков мало. Они прекрасно говорят на русском, узбекском и таджикском языках. Местные женщины в основном носят национальную одежду и зонтики, чтобы скрыться от солнца.

Неподалеку от Бухары есть озеро Тудакуль. Туда можно добраться только на такси, которое стоит аж 120 тысяч сумов (1017 сомов). Само озеро на любителя — пляж состоит из скал и глины, а вода не особо прозрачная. Чтобы дойти до глубины, нужно идти пару сотен метров по мелководью.

Оператор «Клоопа» Тилек Бейшеналиев на берегу озера Тудакуль. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Для любителей бань в Бухаре есть целых две, очень древних — им по 600 лет. Они входят в список культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому это не самый дешевый вид отдыха — по 120 тысяч сумов с человека (больше 1000 сомов).

Самарканд — столица Темирлана

Одна из самых главных достопримечательностей Самарканда — Регистан. Это площадь с тремя медресе: слева — Улугбека, справа — Шердор, прямо — Тилля-Кари. Все они строились в разное время, но выдержаны в похожем стиле.

На самаркандской площади Регистан. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Недалеко от другой мечети, Биби-Ханым, реконструкция которой еще продолжается, находится мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Внутрь него посетителей не пускают — можно только постоять у входа, откуда виден закрытый мраморный саркофаг. Усопшему президенту люди несут цветы, а два имама каждые пять минут читают молитву.

Рядом вдоль аллеи через каждые два метра женщины стихийно продают цветы и календарики с фотографиями Каримова. Одна из них предложила мне календарик за жвачку.

Мавзолей Ислама Каримова. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Культовым местом стала обсерватория Улугбека — любимого внука Темирлана, который увлекался математикой и астрономией. Из четырех этажей обсерватории, к сожалению, остался только нижний и помещение, которое, возможно, было кабинетом Улугбека.

Но экскурсовод вас удивит прекрасной историей о самом Улугбеке всего за 10 тысяч сумов (84 сома), в музее рядом можно увидеть личные вещи Улугбека и макеты оригинальной обсерватории. Еще там есть его личные дневники с математическими вычислениями, его Коран, перья и чернильницы. Пожалуй, это самая яркая достопримечательность Самарканда.

Внутри обсерватории Улугбека. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Туризм в Узбекистане только начал по-настоящему развиваться, но уже заметна большая работа для привлечения иностранцев: законы упростили, разрешили обмен иностранной валюты в банках, древние здания реконструируют. Поэтому туда однозначно стоит поехать ради интересных и гостеприимных людей, вкусной еды и множества мест, в которых так легко прикоснуться к истории.

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