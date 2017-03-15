Около ста торговцев муниципального овощного рынка «Дыйкан» в Бишкеке вышли на митинг из-за того, что городские власти перекрыли дорогу, ведущую к рынку, на ремонт. Аким пообещал открыть одну сторону дороги, чтобы сохранить проезд.

Работники рынка говорят, что ремонт дороги мешает их торговле. По словам председателя профсоюза рынка «Дыйкан» Розы Ибраимовой, торговцев никто не предупреждал о перекрытии дороги.

Она считает, что власти пытаются таким образом закрыть рынок.

«Уже было четыре попытки закрытия нашего рынка. Они хотят, чтобы мы пошли работать на другой базар», — сказала она.

Ибраимова сказала, что рынок «Сары-Озон», куда им предлагают переехать, является частным. Он считает, что он находится в неудобном месте для большегрузных машин.

«Мы там не протянем и месяца, потому что там правительственная трасса и нет условий для больших машин», — сказала она.

По ее словам, там нет стоянки для машин, там сложно развернуться грузовым автомобилям.

Она сказала, что аким Ленинского района заинтересован в переносе рынка.

Один из торговцев рынка сказал, что им невыгодно переезжать на новый рынок из-за высокой стоимости аренды. По его словам, сейчас они платят пять-шесть тысяч сомов за аренду в месяц, на новом рынке им придется платить 10-15 тысяч сомов.

К митингующим вышел аким Ленинского района Нурдин Тынаев. По его словам, ремонт дороги, ведущей к рынку, входит в план ремонта городских трасс.

«Мы не будем перекрывать дорогу полностью. Оставим одну сторону открытой», — сказал он.

Также он сказал, что несколько инспекций давали заключение по этому рынку и признали, что базар был построен незаконно. Когда вопрос о закрытии рынка будет решен окончательно, он не сказал.

Накануне, 14 марта, более сотни торговцев рынка уже выходили из-за перекрытия дороги на митинг к Белому дому.

В октябре 2016 года Госэкотехинспекция выявила нарушения на территории рынка. На этом основании рынок предложили закрыть, а торговцам предоставить места на других столичных рынках — «Дордой Моторс» и «Сары-Озон». Но торговцы «Дыйкана» категорически отказываются переезжать.

Видеотрансляция: Арсений Мамашев.

Журналист: Регина Им.

Фото: Даниль Усманов.