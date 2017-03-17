За последние две недели власти подали против журналистов 4 иска на сумму в 33 млн сомов. Кто-то называет такие действия властей давлением на СМИ и свободу слова, кто-то борьбой с информационным произволом и клеветой. Мы обсудили это с правозащитницей Ритой Карасартовой и журналистами Кубаном Таабалдиевым и Нарынбеком Идиновым (Нарыном Айыпом).

Давление на СМИ

Президент начал выступать с критикой в адрес отдельных СМИ после того, как они опубликовали высказывания оппозиции о нем.

Генпрокуратура подала два судебных иска против интернет-изданий «Азаттык» и «Заноза» и потребовала от редакций суммарно 26 миллионов сомов в качестве компенсации.

Генпрокуратура обвинила издания в том, что они опубликовали заявление юристов «Ата Мекена», заявивших на пресс-конференции 1 марта, что президент Атамбаев и его семья якобы являлись владельцами груза, рухнувшего «Боинга-747» возле аэропорта «Манас» 16 января 2017 года.

Второй иск был подан из-за перевода статьи турецкого издания Haberler о якобы встрече Омурбека Текебаева и экс-президента Курманбека Бакиева на Кипре. Издания также взяли комментарий у Текебаева, который опроверг информацию о встрече с Бакиевым. Генпрокуратура обвинила издания в «необъективном освещении непроверенных сведений».

Сами издания считают иски необоснованными, потому что они дословно цитировали источники.

Кроме того, пропрезидентская фракция СДПК подала в суд на еще одно издание ― 24.kg ― и правозащитницу Риту Карасартову 9 марта.

Издание 24.kg опубликовало материал под заголовком «Регионы показали зубы партии власти». Карасартова дала комментарий иданию и заявила, что СДПК «заигрались в политику, продают должности направо и налево».

Партия потребовала по миллиону сомов от правозащитницы и редакции в качестве компенсации за моральный ущерб.