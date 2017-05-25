Парламентарии приняли решение не лишать мандата тех депутатов, которые вышли из фракций. Народные избранники посчитали, что это может противоречить Конституции.

Депутаты повторно рассмотрели поправки в типовое положение о работе парламентских фракций. Один из пунктов документа предусматривал, что парламентарий, который вышел из фракции, должен одновременно лишиться своего депутатского мандата.

Депутат фракции «Ата Мекен» Аида Салянова заявила, что каждая партия должна сама организовывать свою работу.

Салянова предложила отложить рассмотрение документа, раз он вызывает столько споров.

Однако депутаты единогласно отклонили спорный пункт в документе, посчитав, что он может противоречить Конституции.

Беспартийный депутат

В конце марта 2017 года пропрезидентская фракция СДПК исключила из своих рядов депутата Жанара Акаева из-за «несовпадения позиций».

Жанар Акаев был единственным депутатом коалиции большинства, который вышел на марш свободы слова 18 марта. Участники марша выступили с резкой критикой президента Алмазбека Атамбаева из-за исков, которые он подал на два независимых СМИ — «Азаттык» и «Занозу».

Также Акаев был единственным депутатом пропрезидентской партии, который заступился за журналистов на фоне нарастающего давления властей на СМИ.

Несмотря на исключение из партии, Жанар Акаев все еще остается депутатом Жогорку Кенеша.

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