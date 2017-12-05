Всемирный банк выделит 800 тысяч долларов на открытые данные в Кыргызстане

Комитет парламента одобрил два законопроекта на получение грантов от Всемирного банка в размере 800 тысяч долларов. На эти средства власти планируют развивать открытые данные и обучать IT-специалистов.

Парламентский комитет одобрил законопроекты на получение грантов 5 декабря. Парламент рассмотрит оба законопроекта 7 декабря.

Согласно документам, Кыргызстан получит от Всемирного банка два гранта на общую сумму в 800 тысяч долларов.

Первый грант суммой в 450 тысяч долларов используют для развития телекоммуникационной инфраструктуры, создания портала открытых данных и улучшения работы государственных сайтов.

Второй грант в 350 тысяч долларов потратят на услуги консультантов и обучение местных IT-специалистов. Причем на услуги консультантов предусмотрено 303 тысячи долларов.

Власти Кыргызстана должны ратифицировать соглашение до середины января 2018 года.