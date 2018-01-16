Авиакомпании будут снижать стоимость билетов на рейс Бишкек — Ош в случае непогоды

Авиакомпании «Эйр Манас», «Тез Джет» и «Авиа Траффик» снизят цены на рейс Бишкек — Ош при объявлении штормового предупреждения. Стоимость авиабилета составит 2700 сом в одну сторону.

Пресс-служба правительства сообщила, что цены на перелеты из Бишкека в Ош и обратно будут снижаться в случае объявления штормового предупреждения.

Цена на билет в этом случае составит 2700 сомов в одну сторону — сейчас билет стоит от 2300 до 4000 тысяч сомов.

Правительство предлагает пользоваться воздушными путями передвижения между Бишкеком и Ошом в качестве альтернативы поездке через перевал Тоо-Ашуу, который соединяет север и юг Кыргызстана.

«[В период шторма] в качестве альтернативного вида транспорта граждане смогут воспользоваться услугами авиакомпаний на льготных условиях», — сообщила пресс-служба правительства.

В конце декабря авиакомпании согласились продавать авиабилеты по направлению Бишкек — Ош не дороже 4000 сомов.

Изменение ценовой политики в отношении билетов между Бишкеком и Ошом произошло после обсуждения этого вопроса в парламенте — например, депутат Калдарбек Баймуратов жаловался, что билеты между городами стоят дорого для многих кыргызстанцев.

«Стоимость билетов на дневные рейсы — более 4000 сомов […] Это дорого для многих наших граждан. Ночные рейсы стоят от 2 до 3 тысяч сомов. Нужно снизить цены», — говорил парламентарий в октябре 2017 года.