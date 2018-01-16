Бабанов потребовал от газеты «Де-Факто» опровергнуть статью о его встрече с Бакиевым и Мырзакматовым

Депутат Омурбек Бабанов потребовал, чтобы журналисты издания «Де-Факто» опровергли статью о нем, которая вышла 15 января. Газета опубликовала материал о якобы встрече Бабанова в Москве с Жанышем Бакиевым и Мелисом Мырзакматовым.
Бабанов написал на своей странице в фейсбуке, что журналисты газеты «Де-Факто» написали «лживую статью» о нем. Политик попросил издание написать опровержение.
«Прошу не втягивать меня в свои политические игры. Я сказал, что политикой больше не буду заниматься, и я это слово, данное всему народу, не собираюсь нарушать», — написал он.
Урматтуу өлкөбүздүн массалык маалымат каражаттары.Ар кыл саясий оюндарга мени аралаштырбоого чакырам. Мен саясатта болб…
Publicerat av Омурбек Токтогулович Бабанов den 15 januari 2018
Газета «Де-Факто» сообщила 15 января, что Бабанов «испытавший горечь поражения на президентских выборах» якобы встретился в Москве с братом свергнутого президента Курманбека Бакиева Жанышем и экс-мэром Оша Мелисом Мырзакматовым, чтобы «проводить их интересы в политике и бизнесе» в Кыргызстане.
Уход из политики
Бабанов заявил о своем уходе из политики 30 декабря, однако пока он не подал заявление в Центризбирком о прекращении мандата депутата.
После поражения на президентских выборах 15 октября 2017 года Бабанов покинул страну. Пресс-служба политика сообщала, что Бабанову нужно поправить здоровье.
Главным оппонентом Бабанова на выборах был кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков, который и стал президентом.
Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время выступления в Оше.
Уголовное дело политик назвал «произволом со стороны правоохранительных органов».
Также в декабре суд постановил арестовать имущество телеканала НТС, связанного с Омурбеком Бабановым. Политик назвал это «рейдерским захватом».
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