Бабанов потребовал от газеты «Де-Факто» опровергнуть статью о его встрече с Бакиевым и Мырзакматовым

Депутат Омурбек Бабанов потребовал, чтобы журналисты издания «Де-Факто» опровергли статью о нем, которая вышла 15 января. Газета опубликовала материал о якобы встрече Бабанова в Москве с Жанышем Бакиевым и Мелисом Мырзакматовым.

Бабанов написал на своей странице в фейсбуке, что журналисты газеты «Де-Факто» написали «лживую статью» о нем. Политик попросил издание написать опровержение.

«Прошу не втягивать меня в свои политические игры. Я сказал, что политикой больше не буду заниматься, и я это слово, данное всему народу, не собираюсь нарушать», — написал он.

Урматтуу өлкөбүздүн массалык маалымат каражаттары.Ар кыл саясий оюндарга мени аралаштырбоого чакырам. Мен саясатта болб… Publicerat av Омурбек Токтогулович Бабанов den 15 januari 2018

Газета «Де-Факто» сообщила 15 января, что Бабанов «испытавший горечь поражения на президентских выборах» якобы встретился в Москве с братом свергнутого президента Курманбека Бакиева Жанышем и экс-мэром Оша Мелисом Мырзакматовым, чтобы «проводить их интересы в политике и бизнесе» в Кыргызстане.

Уход из политики

Бабанов заявил о своем уходе из политики 30 декабря, однако пока он не подал заявление в Центризбирком о прекращении мандата депутата.

После поражения на президентских выборах 15 октября 2017 года Бабанов покинул страну. Пресс-служба политика сообщала, что Бабанову нужно поправить здоровье.

Главным оппонентом Бабанова на выборах был кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков, который и стал президентом.

Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время выступления в Оше.

Уголовное дело политик назвал «произволом со стороны правоохранительных органов».

Также в декабре суд постановил арестовать имущество телеканала НТС, связанного с Омурбеком Бабановым. Политик назвал это «рейдерским захватом».

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