Шамиль Ибрагимов: Почему властям экономически выгодно защищать свободы граждан

Яркий пример экономики индиго — Парк высоких технологий в белорусском Минске. В 2016 году он трудоустроил более 27 тысяч человек и продал услуг на сумму 820 млн долларов США. Для страны с населением 9,5 млн человек это достаточно внушительная сумма.

Презентационное видео Парка высоких технологий. Видео: EPAM Systems and the HTP Belarus

Кто-то может поспорить, что Беларусь — не пример демократического режима. Я же отмечу, что успех минского Парка высоких технологий случился скорее вопреки, чем благодаря режиму. Большинство успешных проектов Парка после инициации уходят в США и Канаду. В других, более либеральных условиях, Парк мог бы стать еще более успешным и привлекательным для таких сфер экономики индиго, как производство и робототехника.

Но, к сожалению, не все страны готовы использовать преимущества инновационной экономики. Сегодня растет пропасть между странами, которые сумели перейти четвертую индустриальную революцию и воспользоваться ее плодами, и теми государствами, которые оказались неспособны к этому переходу.

Проблема, как отметил в своей статье Михаил Фридман, в том, что не все страны смогут принять эти новые правила экономического развития. И дело вовсе не в инфраструктуре — этот вопрос как раз-таки достаточно легко решить. Основная проблема — это непонимание или нежелание формировать новую среду для развития экономики индиго.

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Лорен Грэм дал хорошее определение среде, которая раскрывает потенциал экономики индиго — экономики, основанной на инновациях. По сути он описал открытое общество, в котором государство только обеспечивает верховенство закона, борется с коррупцией, защищает интеллектуальную и частную собственности и следит за независимостью судебной системы. Эта среда позволяет критические высказывания, проявление независимости и право на ошибку. Это неосязаемые характеристики открытого общества, которые создают приятную среду для инновационной экономики.

К сожалению, наше общество до сих пор живет в другой парадигме — жесткого пресечения критики, контроля судей и их решений, отсутствия верховенства закона, ограничении свободы слова. Любой иск против СМИ или журналиста со стороны государственного деятеля в условиях зависимой судебной системы — удар по свободе слова в стране.

Учредители издания «Заноза» Дина Маслова (в центре) и Нарын Айып (справа) в сумме должны выплатить по суду экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву 27 млн сомов. Еще 3 млн Атамбаеву должна экс-депутатка Чолпон Джакупова (слева). Пять исков экс-президента к ним касались защиты его чести и достоинства.

Я думаю, что Кыргызстан в 2018 году открывает для себя окно возможностей. У Сапара Исакова и Сооронбая Жээнбекова, как глав правительства и государства есть уникальный шанс войти в историю, заложив новые предпосылки экономического роста страны.

Ключевыми предпосылками развития экономики индиго, по моему мнению, являются три основных фактора:

1. Правовая среда Правовая инфраструктура должна надежно защищать права собственности — как частной, так и интеллектуальной. Необходимо стимулировать эффективную конкурентную среду, создавать абсолютную уверенность в правовой безопасности. Кыргызстану как никогда необходимо создавать действительно независимую судебную систему и правовое государство, в котором права каждого человека защищены вне зависимости от веры, национальности, сексуальной ориентации или каких-либо других факторов. 2. Свобода самовыражения Инновационность невозможна без права на ошибку. Право на ошибку означает свободу действий — задавать неудобные вопросы, критиковать. Любое пресечение неудобных вопросов, критики в сторону властей создает среду, в которой люди боятся спрашивать, дискутировать, искать реальные корни реальных проблем. Когда человек видит преследования за высказывания, журналистские расследования, выражение своей гражданской позиции, он предпочтет не выражать свои мысли. Никакие. В таком обществе нет места для инноваций — их просто не будет. 3. Критическая масса новаторов и предпринимателей Вопрос стоит не только в улучшении образования в стране, что однозначно необходимо, но также в сохранении и привлечении лучших умов в страну. Для этого надо создавать физические пространства, комфортные и привлекательные для проживания. Города всегда были центром инноваций, культуры и искусства. Но чтобы наши города были комфортными и привлекательными, нам надо изменить подходы в градостроительстве, в формировании общественных пространств, парков. Приоритеты должны расставлять исходя из общего блага, а не сиюминутных выгод от строительства очередного молла или гостиницы. Удобный для жизни город будет привлекать и удерживать людей экономики индиго. Наличие критической массы таких людей открывает возможности создавать инновационные предприятия, стартапы и услуги.

Все эти три фактора тесно взаимосвязаны друг с другом и усиливают эффект друг друга. Чтобы создать такую среду, не нужны миллиардные инвестиции. Нужна лишь политическая воля.

Сапар Исаков, руководивший тогда аппаратом президента, выступает на конференции «Таза коом» 30 мая 2017 года. Фото: Пресс-служба правительства Кыргызстана

«Таза Коом», Open Government Partnership, политика открытых данных — это все очень правильно и замечательно. Но основной наш ресурс — это люди. И для того, чтобы лучшие умы оставались в Кыргызстане, чтобы наши города стали привлекательными для лучших умов региона, нам необходимо сфокусироваться на создании среды. Прекратить преследования журналистов за статьи и расследования. Адекватно воспринимать неудобные вопросы и критику, создать независимую судебную систему и прислушаться к своим гражданам, когда они требуют участия в формировании общественных пространств.

Это простые вещи, которые откроют шанс для Кыргызстана войти в экономику индиго, двери которой на самом деле широко распахнуты для всех.