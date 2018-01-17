Шамиль Ибрагимов: Почему властям экономически выгодно защищать свободы граждан

Автор колонки — студент Гарвардской школы имени Кеннеди, исполнительный директор фонда «Сорос — Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов.
Предупреждение: Фонд «Сорос — Кыргызстан» выделяет средства на существование Бюро редакции Kloop.kg на юге Кыргызстана, что, конечно же, не дает ему право на вмешательство в редакционную политику издания.
Российский миллиардер Михаил Фридман в своей статье в «Форбс» ввел интересный термин — «экономика индиго», становление которой мы сейчас наблюдаем.
Экономика индиго подразумевает формирование совершенно новых основ экономического развития. Их фундамент — не развитая инфраструктура или наличие доступа к морю, а высокая добавленная стоимость постиндустриального (сервисного) общества. Это можно назвать экономикой инноваций.
Благодаря уровню технологического прогресса, мы уже сейчас не зависим от углеводородов, а можем использовать альтернативные источники энергии. Например, в 2018 году в Новой Зеландии закроется последняя крупная ТЭЦ, работающая на угле — энергоэффективность солнечных электростанций уже не уступает углеводородным.
Яркий пример экономики индиго — Парк высоких технологий в белорусском Минске. В 2016 году он трудоустроил более 27 тысяч человек и продал услуг на сумму 820 млн долларов США. Для страны с населением 9,5 млн человек это достаточно внушительная сумма.
Кто-то может поспорить, что Беларусь — не пример демократического режима. Я же отмечу, что успех минского Парка высоких технологий случился скорее вопреки, чем благодаря режиму. Большинство успешных проектов Парка после инициации уходят в США и Канаду. В других, более либеральных условиях, Парк мог бы стать еще более успешным и привлекательным для таких сфер экономики индиго, как производство и робототехника.
Но, к сожалению, не все страны готовы использовать преимущества инновационной экономики. Сегодня растет пропасть между странами, которые сумели перейти четвертую индустриальную революцию и воспользоваться ее плодами, и теми государствами, которые оказались неспособны к этому переходу.
Проблема, как отметил в своей статье Михаил Фридман, в том, что не все страны смогут принять эти новые правила экономического развития. И дело вовсе не в инфраструктуре — этот вопрос как раз-таки достаточно легко решить. Основная проблема — это непонимание или нежелание формировать новую среду для развития экономики индиго.
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Лорен Грэм дал хорошее определение среде, которая раскрывает потенциал экономики индиго — экономики, основанной на инновациях.
По сути он описал открытое общество, в котором государство только обеспечивает верховенство закона, борется с коррупцией, защищает интеллектуальную и частную собственности и следит за независимостью судебной системы. Эта среда позволяет критические высказывания, проявление независимости и право на ошибку. Это неосязаемые характеристики открытого общества, которые создают приятную среду для инновационной экономики.
К сожалению, наше общество до сих пор живет в другой парадигме — жесткого пресечения критики, контроля судей и их решений, отсутствия верховенства закона, ограничении свободы слова. Любой иск против СМИ или журналиста со стороны государственного деятеля в условиях зависимой судебной системы — удар по свободе слова в стране.
Я думаю, что Кыргызстан в 2018 году открывает для себя окно возможностей. У Сапара Исакова и Сооронбая Жээнбекова, как глав правительства и государства есть уникальный шанс войти в историю, заложив новые предпосылки экономического роста страны.
Ключевыми предпосылками развития экономики индиго, по моему мнению, являются три основных фактора:
1. Правовая среда
Правовая инфраструктура должна надежно защищать права собственности — как частной, так и интеллектуальной. Необходимо стимулировать эффективную конкурентную среду, создавать абсолютную уверенность в правовой безопасности.
Кыргызстану как никогда необходимо создавать действительно независимую судебную систему и правовое государство, в котором права каждого человека защищены вне зависимости от веры, национальности, сексуальной ориентации или каких-либо других факторов.
2. Свобода самовыражения
Инновационность невозможна без права на ошибку. Право на ошибку означает свободу действий — задавать неудобные вопросы, критиковать. Любое пресечение неудобных вопросов, критики в сторону властей создает среду, в которой люди боятся спрашивать, дискутировать, искать реальные корни реальных проблем.
Когда человек видит преследования за высказывания, журналистские расследования, выражение своей гражданской позиции, он предпочтет не выражать свои мысли. Никакие. В таком обществе нет места для инноваций — их просто не будет.
3. Критическая масса новаторов и предпринимателей
Вопрос стоит не только в улучшении образования в стране, что однозначно необходимо, но также в сохранении и привлечении лучших умов в страну. Для этого надо создавать физические пространства, комфортные и привлекательные для проживания.
Города всегда были центром инноваций, культуры и искусства. Но чтобы наши города были комфортными и привлекательными, нам надо изменить подходы в градостроительстве, в формировании общественных пространств, парков. Приоритеты должны расставлять исходя из общего блага, а не сиюминутных выгод от строительства очередного молла или гостиницы.
Удобный для жизни город будет привлекать и удерживать людей экономики индиго. Наличие критической массы таких людей открывает возможности создавать инновационные предприятия, стартапы и услуги.
Все эти три фактора тесно взаимосвязаны друг с другом и усиливают эффект друг друга. Чтобы создать такую среду, не нужны миллиардные инвестиции. Нужна лишь политическая воля.
«Таза Коом», Open Government Partnership, политика открытых данных — это все очень правильно и замечательно. Но основной наш ресурс — это люди. И для того, чтобы лучшие умы оставались в Кыргызстане, чтобы наши города стали привлекательными для лучших умов региона, нам необходимо сфокусироваться на создании среды. Прекратить преследования журналистов за статьи и расследования. Адекватно воспринимать неудобные вопросы и критику, создать независимую судебную систему и прислушаться к своим гражданам, когда они требуют участия в формировании общественных пространств.
Это простые вещи, которые откроют шанс для Кыргызстана войти в экономику индиго, двери которой на самом деле широко распахнуты для всех.