В Доме малютки сменился директор после скандала с детьми без носков

Минздрав назначил Бермет Юсупову исполняющей обязанности директора бишкекского Дома малютки — это произошло после скандала, когда дети из Дома малютки сидели на кафельном полу без носков и тапочек.

Пресс-служба Министерства здравоохранения 17 января сообщила, что Юсупова стала исполняющей обязанности директора Дома малютки. До этого она отвечала за вопросы по предупреждению коррупции в минздраве.

В начале января в инстаграме общественного фонда «Право быть» опубликовали видео, на котором двое детей в бишкекском Доме малютке сидят на кафельном полу без носков и тапочек.

По словам представительницы фонда, дети находились без присмотра и плакали на протяжении 20 минут, пока воспитательница и няня обедали. После распространения видео воспитательница уволилась.

Проверка Минздрава не нашла в Доме малютке каких-либо нарушений — в комнатах было тепло, в ваннах были коврики. Согласно объяснительным, в день инцидента коврики были в стирке, а воспитательница взяла больничный.

Тогда бывшая исполняющая обязанности директора Гуляим Кошоева заявила, что этот случай — единичный.

«В доме сделали ремонт, в группах чисто, мыломоющие есть, все есть […] Дети, которых сняли на видео, не заболели», — сказала она.

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