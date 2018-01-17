Алмазбек Атамбаев

Экс-президент Алмазбек Атамбаев, по мнению нейросети «Гугла», на 57% похож на японского политика середины XIX века Тэрасима Мунэнори. Его портрет написал художник Курода Сэйки через семь лет после смерти Мунэнори.

Еще больший процент схожести (64%) «Гугл» увидел у Атамбаева с «Монголом» китайского художника Хан Рак Йона.

Сооронбай Жээнбеков

Двойника нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова нейросеть нашла на картине «Улучшение расы» перуанской художницы Клаудии Кока. В этой работе она поднимает проблему расизма в постколониальных странах и отношения к белому человеку как к идеалу.

Омурбек Бабанов

Экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов, на взгляд «Гугла», похож на японца Кавабату Масамицу, чей портрет в 1918 году написал художник Рюсэй Кишида.

Больше сходства (60%) нейросеть нашла у Бабанова с китайским художником Хуангом Йангуем на его автопортрете.

Омурбек Текебаев

Опального оппозиционера Омурбека Текебаева приложение сравнило с американским политиком и бизнесменом Уолтером Джозефом Хикелем на его портрете пера Эрлинга Робертса.

А еще больше Текебаев, по мнению «Гугла», похож на неизвестного человека с портрета авторства Джозефа Хаймора.

Роза Отунбаева

Женщина в желтой блузке с полотна корейского художника Ким Джонг Тэ на 41% оказалась похожа на экс-президента Розу Отунбаеву.

Аскар Акаев

Китайский художник Хан Рак Йон на своем автопортрете, по мнению Arts & Culture, похож на другого экс-президента — Аскар Акаева. Этот художник, кстати, нарисовал того самого монгола, на которого похож Атамбаев.

Курманбек Бакиев

Беглого экс-президента Курманбека Бакиева приложение нашло на картине «Кузены» китайского художника Эршена Вея.

Сапар Исаков

Человека, похожего на нынешнего премьера Сапара Исакова, нейросеть нашла на старой японской миниатюре. Но автор «Кактуса» считает, что Исаков «ни разу не демонстрировал» таких эмоций.

Другой двойник премьера нашелся на очередном портрете неизвестного — на этот раз корейского художника Чэ Ёнг Сина.