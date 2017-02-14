В северной части штата Калифорния в США объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы прорыва самой высокой американской плотины на озере Оровилл. Власти штата уже эвакуировали более 180 тысяч человек.

Из-за сильных дождей защитные сооружения Оровилльской плотины смылись. Властям пришлось использовать систему экстренного водосброса впервые за все время эксплуатации плотины.

Но аварийная система, системы основного и дополнительного водосброса перестали справляться с нагрузкой. Около 200 тысячам граждан, которые проживают в районе дамбы, рекомендовали взять вещи первой необходимости и покинуть свои дома.

Эксперты полагают, что самую высокую дамбу в США может прорвать в любую минуту. По оценкам специалистов, вода может хлынуть бесконтрольно, волнами высотой до 9 метров.

Пробоины, образовавшиеся в ходе разрушения плотины, пытаются заделать камнями, которые сбрасывают с вертолетов. По данным Los Angeles Times, в боевую готовность приведены около 20 тысяч военных.

Более 180 тысяч жителей 8 близлежащих районов уже эвакуированы.

Сейчас местные власти пытаются снизить уровень воды. Сброс воды был усилен до 2,8 тысяч кубометров в минуту.

Ранее, 7 февраля была обнаружена большая промоина на дне желоба основного водосброса. Его решили отремонтировать, нагрузка была перенесена на резервный водосброс.

На тот момент никакого риска не было, водохранилище было заполнено водой лишь на 80%. Но в следующие дни вода из-за сильных осадков начала стремительно прибывать.

Еще в 2005 году экологи просили обратить внимание на имеющуюся трещину в основном водосбросе и заявляли, что он не соответствует требованиям безопасности. Тогда гидроэнергетики уверили, что сооружение надежно.

Дамба в Оровилле была построена в 1960-х годах и с тех пор является самой высокой в стране, ее высота достигает 230 метров.

Видео: Эржан Бейшеналы уулу.