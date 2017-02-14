Милиция сняла оцепление со здания торгово-развлекательного центра «Космопарк» в Бишкеке. Взрывное устройство не обнаружено. Ранее всех людей эвакуировали из здания из-за сообщения о бомбе.

В пресс-службе ГУВД сообщили, что информация о бомбе в здании развлекательного комплекса «Космопарк» не подтвердилась.

По словам корреспондента Kloop.kg Эльвиры Муратовой, милиция сняла оцепление со здания «Космопарка». В здание запустили персонал и посетителей. Муратова видела, как люди в масках, предположительно из спецслужб, вышли из здания с пустыми руками.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило от охранника «Космопарка» примерно в 19:20.

Сотрудники милиции оцепили здание желтой лентой и отогнали людей подальше от развлекательного центра. На месте работали саперы ГКНБ и сотрудники Октябрьского РУВД.