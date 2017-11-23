Эмиль Шукуров покинул пост депутата Бишкекского горкенеша

Шукуров сам подал заявление о сложении полномочий депутата Бишкекского горкенеша — по его словам, он хочет заниматься экологией, «не отвлекаясь на горкенеш».

Об отставке Шукурова стало известно 23 ноября — об этом сообщил Центризбирком. Теперь его место в горкенеше Бишкека займет советник акционерного общества «Манас-Менеджмент» Сиябек Абдурахманов.

Сам Шукуров объяснил журналисту Kloop.kg, что подал в отставку потому, что хочет заниматься экологией, а не «отвлекаться на горкенеш».

«Я пошел в горкенеш, чтобы хоть какую-то пользу принести городу. И год, проведенный там, прошел не зря. Я закончил работу в горкенеше и пойду дальше помогать городу, не будучи депутатом. Это был мой выбор», — сказал он.

Шукуров — один из немногих профессиональных экологов в Кыргызстане. Он посвятил более 50 лет своей жизни изучению вопросов экологии и окружающей среды.

Он часто критиковал кыргызские власти за непродуманные решения в области городского планирования и вырубки деревьев. В Бишкекском горкенеше он проработал меньше года — в декабре 2016 года он был избран от Социал-демократической партии Кыргызстана.

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