Генпрокуратура: Дорожники «незаконно» перечислили более 35 млн сомов застройщику на ремонт моста

Сотрудники Дорожно-эксплуатационного управления №15 (ДЭУ) при Минтрансе «незаконно» перечислили стройкомпании предоплату в более 35 млн сомов на ремонт моста в Нарыне. Мост так и не достроили, Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что сотрудники ДЭУ №15 в июле 2017 года провели тендер на ремонт моста в селе Акталчат Ак-Талинского района Нарынской области на сумму в 42,8 млн сомов.

По данным главного надзорного органа, сотрудники ДЭУ №15«незаконно» перечислили более 35 млн сомов в качестве предоплаты застройщику, который не внес гарантийный взнос.

«Со стороны ДЭУ №15 на расчетный счет компании незаконно перечислены в качестве предоплаты денежные средства в сумме 35,3 млн сомов, которые не обеспечены банковской гарантией или залогом», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Компания также не завершила ремонт моста, хотя согласно договору застройщик должен был сдать его в эксплуатацию к 8 сентября 2017 года.

Государству причинен ущерб в размере 35 млн 351 тысяча сомов.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Нарушение проведения тендеров», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана в особо крупном размере».

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