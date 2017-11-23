Болсунбека Казакова уволили с поста главы Фонда по управлению госимуществом

Премьер-министр Сапар Исаков уволил главу Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) Болсунбека Казакова. Чиновник проработал на этой должности менее года.

Пресс-служба правительства сообщила, что Сапар Исаков подписал распоряжение об увольнении Казакова 23 ноября. В правительстве не сообщили по каким причинам уволен чиновник и назначат ли его на другую должность.

Казакова назначили главой ФУГИ в январе 2017 года. При нем было решено продать мобильный оператор «Мегаком» путем прямой продажи. До этого три аукциона по продаже «Мегакома» провалились.

В сентябре этого года российская предпринимательница Елена Нагорная подала заявку на покупку «Мегакома» за 13,5 млрд сомов.

Общественный деятель Эдиль Байсалов раскритиковал ее кандидатуру и действия госоргана, заявив, что денег у Нагорной нет и сделка с ней — это очередная «афера и грабеж».

В ноябре глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что переговоры с Нагорной прекращены из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых условий».

Вместе с тем Казаков сообщил, что еще несколько компаний подали заявку на покупку «Мегакома», но не сказал какие именно.

До назначения на пост главы ФУГИ Казаков более двух лет был директором Госагентства антимонопольного регулирования.

Кадровые перестановки в правительстве

В последние две недели в правительстве сняли с должностей нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых Дуйшенбек Зилалиев, Толкунбек Абдыгулов и Райымбек Матраимов.

Дуйшенбека Зилалиева уволили с поста вице-премьер-министра на фоне критики по поводу поправок в Водный кодекс и провалившегося контракта на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС с чешской компанией Liglass Trading.

На его место назначили первого вице-премьер-министра Толкунбека Абдыгулова, тем самым понизив его в должности.

Также с поста главы Государственной таможенной службы сняли Райымбека Матраимова из-за «несоответствия политике руководства». В феврале 2016 года журналисты «Азаттыка» нашли у близких родственников чиновника дорогую недвижимость, хотя его ежегодный доход составляет около 8500 долларов США.

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