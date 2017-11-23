Атамбаев уволил Илмиянова с должности своего советника

Президент Алмазбек Атамбаев освободил Икрамжана Илмиянова от должности своего советника на общественных началах. Ранее президент наградил Илмиянова орденом «Манаса» III степени за «существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана».

Атамбаев подписал 23 ноября заявление Илмиянова об увольнении с должности советника президента.

Президент 22 ноября назвал Икрамжана Илмиянова «хорошим визирем» и наградил орденом «Манаса» III степени.

Перед тем как наградить Илмиянова, Атамбаев заявил, что тот является «единственным кыргызом, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности».

По словам президента, Илмиянов проработал с ним 25 лет и вместе они «прошли всякое».

«Есть такая пытка, “слоник”, одевают пакет на голову и перевязывают, чтобы не мог дышать. Мы все это проходили […] С нами поступали так: кого-то убивали, кому-то пакет на голову. У меня дочку пытались убить ножом в сердце. Все было», — сказал Атамбаев.

Советником президента на общественных началах остался Фарид Ниязов, а советниками являются Калыбек Султанов, Мухамметкалый Абулгазиев и Мира Карыбаева.

Карьера Икрамжана Илмиянова

Илмиянов начал свою карьеру с должности личного водителя Атамбаева на предприятии «Кыргызавтомаш».

После революции 2010 года он стал личным помощником Атамбаева, когда тот занял должность премьер-министра Временного правительства.

После победы Атамбаева на президентских выборах в 2011 году, Илмиянов стал заместителем главы аппарата президента. Он проработал на этой должности до 2015 года. Илмиянов ушел с поста на фоне скандала и обвинений в его адрес в рейдерском захвате газеты «Вечерний Бишкек».

Сам Илмиянов отрицал, что имеет отношение к смене собственников в крупнейшем медиа-холдинге — он заявил, что ему стало «трудно терпеть огульное очернение».

С 2015 по 2016 год он проработал на должности советника Атамбаева, но был снят президентом по причине «перехода на другую работу». В апреле 2017 года он вернулся на должность советника президента на общественных началах.

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