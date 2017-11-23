Джалал-Абадская область: Офицера приговорили к шести годам тюрьмы за избиение подчиненного

Джалал-Абадский областной суд приговорил к шести годам тюрьмы подполковника и бывшего начальника штаба одной из частей Нацгвардии города Кара-Куль за избиение подчиненного.
Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Джалал-Абадский областной суд 9 ноября приговорил к шести годам колонии усиленного режима офицера Национальной гвардии.
Согласно приговору, подсудимый не имеет права служить в рядах Вооруженных сил Кыргызстана три года.
Следствие установило, что подполковник в состоянии алкогольного опьянения избил прапорщика, который был у него в подчинении.
До этого Кара-Кульский горсуд освободил офицера от уголовной ответственности за избиение своего подчиненного из-за истечения срока давности.
Однако Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона обжаловала это решение.
Уголовное дело на экс-начальника штаба было возбуждено в октябре 2015 года по статье «Превышение должностных полномочий».
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